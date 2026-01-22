台北車站啟動危安演練 周邊1公里發送細胞簡訊

（中央社記者陳昱婷台北22日電）為確保面對突發危安事件的緊急應變能力，台北車站4鐵、4地下街及1商場今天下午共同參與無差別攻擊危安演練，並在下午2時18分針對周邊1公里內範圍發送細胞簡訊。

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，導致包含犯嫌在內共4人死亡。台北市長蔣萬安認為，此事凸顯提升全民防衛意識的重要性，要求辦理強化危安聯合演練。

台北市政府規劃，此次演練模擬多名歹徒在台鐵月台丟擲煙霧彈後，於地下3樓共構區內無差別攻擊民眾，接著攜帶爆裂物逃竄至地下街區並完成壓制及逮捕，過程造成大量傷亡，因此在台北車站東三門廣場開設大量傷患搶救區及前進指揮所。

蔣萬安與台北市副市長林奕華、張溫德等人在下午2時抵達台北車站特定區聯合防災中心聽取報告，並在下午2時18分發送細胞簡訊，以中、英文註明為「演練」（Drill），顯示「14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀」。

市府說明，此次演練範圍涵蓋台北車站內9大事業體，包含台鐵、高鐵、台北捷運、機場捷運及4個地下街與微風商場，並結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，期間捷運照常營運。（編輯：蕭博文）1150122