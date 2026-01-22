台北車站攻擊事件再現 無差別攻擊演習強化災害危安應變

cnews204260122a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

今（22）下午2時至3時，台北車站又出現了漫天的煙霧，而且有不少員警迅速奔跑，彷彿台北車站攻擊事件，再度重演。鐵路警察局則表示，是演習啦。配合台北市政府與交通部、台鐵公司、高鐵公司、台北市警察局及台北市消防局等，聯合舉辦了北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，希望讓民眾熟悉細胞簡訊接收，達到重大災害事件發生時即時避難效果，全力維護鐵運行旅安全。

鐵路警察局表示，台北火車站地下街、北捷等，在去年12月19日發生了隨機襲擊案件後。已持續強化台、高鐵站車維安，今天下午2時，更是配合台北車站進行「無差別攻擊演習」，演示應變作為。

演習以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域，發生危安事件為背景，以實地、實景、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，進行災害及事件中，各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾安全。

鐵路警察局表示，台北車站特定區，為四鐵共構車站，全國最重要陸上交通樞紐。每天出入民眾多達60萬至80萬人次，具有佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性，成立聯合防災中心的共構車站。

演習規模盛大，範圍也涵蓋特定區內著名的「9大事業體」，包括4鐵、4個地下街及微風商場等。包括中央及公、民營單位共同投入資源，透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

鐵路警察局表示，演練選定台北車站南下月臺，4名歹徒丟擲煙霧彈，並持刀械砍殺旅客危安事故。2名鐵警到場發現，歹徒持刀砍傷旅客，立即喝止歹徒將刀放下。歹徒仍不聽從，便以拋射式電擊器，控制1名歹徒行動，壓制後上銬搜身，並帶回分駐所偵辦；鐵路警察局台北所所長，帶著7名支援警力，前往追捕逃逸歹徒3人，於北車地下3層台鐵、高鐵及北捷共構區域，與台北市警察局警力，成功緝獲2名犯嫌。

鐵路警察局指出，演練除檢視既有應變流程外，特別強化危安狀況處置效率，並透過行控中心監視系統回播及通報，提供現場人員，即時掌握歹徒位置並採取應對措施。另外也檢視鐵警與北市警、捷運警察、消防人員、台北車站防災群組通報流程，建立鐵道營運機構災害防救平臺，確保資訊傳遞完整與即時。

鐵路警察局強調，將持續精進安全防護與應變機制，維護鐵運安全。同時也提醒民眾，台、高鐵各站人潮眾多，隨時提高警覺，發現異常狀況時，立即通報並請保持冷靜，聽從工作人員指示儘速離開現場。

照片來源：警方提供

