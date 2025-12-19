台北車站攻擊事件說明 台鐵調錄影帶看到殺人的恐怖畫面

27歲男子張文在人潮最多的地方殺人/讀者提供

北車捷運出口M7、M8在十九日傍晚發生隨機殺人事件，台鐵公司調出現場錄影帶，看到27歲男子張文在人潮最多的地方，放煙霧彈，持長刀隨機砍人，57歲男子的出面阻止砍人，被砍殺的恐怖畫面，男子受傷倒地後被送到台大醫院，証實搶救不及已經死亡。

大批人帶著驚恐的尖叫聲，從地下室衝到外面路面

網路流傳的畫面，張文是先在台北車站的人行道丟煙霧後，衝進M8入口，現場有人大聲喊數聲報警、報警，27歲男子張文進入後不到2秒，有大批人帶著驚恐的尖叫聲，從地下室衝到外面路面。 捷運站的M7 M8出口的附近，大概是在忠孝東路跟忠孝西路下層的地下停車空間。

據經過的旅客說，他們在經過的時候看到一陣煙霧，挾雜著臭臭的味道，不知道發生了什麼事，急忙在網路搜尋，才知道發生隨機殺人事件。

張文犯案後隨即逃離現場，晚間又出現在捷運中山站，持長刀隨機攻擊多名路人，造成至少7名民眾受傷（這一段在路面發生，所以由台北市處理），這過程中一度丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店，引發現場民眾恐慌。

捷運公司緊急以系統廣播通知旅客，不要前往中山站及台北車站。從北車坐前一班捷運，至市府站的旅客，聽到廣播：「台北捷運站不停、不要到中山站去」，還搞不清楚發生什麼事呢！ 據交通部人員表示，在一陣慌亂中，台北車站一度沒有人前往。台北車站直到晚上7點才逐漸恢復正常。

交通部的聲明 說穿了，全白說了.怎可能事後才「盡全力保護旅客安全」

針對十九日晚間台北車站發生攻擊事件，交通部接近八點，發布新聞表示，第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施。部長陳世凱特別要求，全國各大交通場站（包括航空站、港口及重要觀光景區）同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。 現場煙霧已完全消散，交通部已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。同時，交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全。 高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響敬請見諒。