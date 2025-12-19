台北車站攻擊事件 交通部啟動最高規格應變

記者鍾釗榛／綜合報導

今（19）日晚間台北車站發生攻擊事件，交通部第一時間即啟動應變機制，責成台灣高鐵、台灣鐵路公司同步成立應變小組，並由防災中心統一調度，迅速掌握現場狀況，全力以旅客安全為最優先考量。

交通部表示，目前現場煙霧已完全消散，車站秩序逐步恢復正常，但仍指示高鐵、台鐵及捷運系統全線維持高度警戒，持續監控營運與人流狀況，避免任何突發風險影響旅客行程。

除台北車站外，交通部也已會同鐵路警察局，全面加強全國各大車站與重要交通節點的巡防工作。交通部長陳世凱進一步要求，航空站、港口及重要觀光景區同步提升安全層級，與警方密切合作，確保公共運輸環境安全無虞。

廣告 廣告

截至目前，高鐵、台鐵及捷運各路線均維持正常營運，列車照常發車。防災中心已整合各單位資源，協調台北車站周邊交通疏運，減少旅客等待時間與不便。

交通部呼籲旅客配合現場工作人員與警消指示，若行程因此受到影響，敬請見諒。相關單位將持續守在第一線，確保每一位旅客的行程與人身安全，讓交通運輸維持穩定運作。

更多三立新聞網報導

鴻華先進7.8億全面接手LUXGEN 台灣電動車產業新布局

自行車有螢幕＋空調 能遮風擋雨、還能載重100公斤

《頭文字D》30周年紀念 直接把AE86儀表台搬回家

【怎能不愛車】能開去豪奢宴會的農耕車 賓士Unimog完成史詩級進化

