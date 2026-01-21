台北車站明下午危安演練1小時 部分區域將管制

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府與交通部為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，明(22)天下午2點到3點，將進行「無差別攻擊事件」聯合危安實兵演練，並針對台北車站半徑1公里，於下午2點多，以中、英文發送細胞簡訊避難疏散告警訊息，提醒民眾收到簡訊時勿驚慌。站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾提早安排行程或預留充裕時間，以免受到影響。

台北市政府表示，特定區是全國唯一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元，是國內最早成立聯合防災中心的共構車站。明天下午的演習主要檢視特定區內各單位對重大危安事件的因應具體作為。

演習設定多處同步發生危安事件，以「實地、實景、有想定」方式進行，範圍涵蓋特定區內「9大事業體」，包括四鐵、四個地下街及微風商場。市府結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

演習期間將同步針對北車半徑1公里範圍進行「災防告警細胞廣播訊息」(CBS)發送演練，周邊及候車的民眾手機將收到警訊通知，站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。提醒民眾務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。

