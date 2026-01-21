台北車站特定區22日模擬重大危安事件 同步CBS細胞廣播測試

cnews207240708a01

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

為強化台北車站特定區面對重大危安事件的應變能力，台北市政府將於115年1月22日下午2時至3時，在台北車站特定區辦理跨單位聯合危安演練，首度以「無差別攻擊事件」作為想定情境，檢驗進駐單位在高壓狀況下的橫向聯繫、指揮調度與實際應變作為。

台北市政府指出，台北車站特定區為全國唯一五鐵共構的交通樞紐，每日進出人次高達60至80萬，場域廣大、地下空間複雜，管理單位多元，亦是國內最早成立聯合防災中心的共構車站。

台北市府表示，本次演練突破傳統預設腳本，改以「實地、實景、有想定」方式進行，模擬特定區內多處場域同步發生重大危安事件，驗證聯合防災中心啟動機制、跨機關通報流程與整體協同作戰能力。

演練項目包括聯合防災中心即時運作、不同警察單位無線電通聯與分工調度、大量傷病患緊急醫療處置，以及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發布等，全面檢視從第一時間通報、現場封鎖、傷患救護到民眾疏散避難的完整應變流程。

本次演練範圍涵蓋台北車站特定區內九大事業體，包括台鐵、高鐵、捷運、機場捷運等四鐵系統，以及四處地下街與微風商場。台北市政府並結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊及相關公私部門共同投入，透過跨機關聯合指揮與資源整合，測試在突發事件發生時，如何迅速形成指揮體系並有效降低危害。

市府提醒，演練當日將同步實施CBS細胞廣播測試，屆時臺北車站周邊及站內旅客手機將收到警示訊息，請民眾勿驚慌。此外，部分區域將配合進行疏散避難與交通管制，請旅客依現場人員指示行動。市府建議1月22日下午行經台北車站的民眾預留充裕時間或提前規劃行程，以避免演練管制影響行程。

台北市政府強調，透過高擬真情境演練，強化首都交通樞紐的聯防體系與即時應變能力，才能在真正災害發生時有效降低傷亡風險，確保臺北車站運作安全無虞，守護每一位旅客的生命安全。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

