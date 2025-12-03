台北車站獨特憲兵紀念碑 楊榮華上兵捨身救童

憲兵指揮部下轄的第202指揮部，日前在台北車站「楊榮華烈士紀念碑」前舉行悼念活動，由指揮官張純志少將代表全體官兵獻花致敬，追思憲兵楊榮華上兵當年為了搶救誤闖鐵道幼童、不顧生命危險跳入軌道而英勇殉職的無私崇高精神。

憲兵第202指揮部指揮官在台北車站向楊榮華紀念碑悼念。(圖/截自憲兵臉書)

適逢12月12日憲兵節前夕，為了表彰楊榮華愛民精神永存，第202指揮部特別辦理烈士紀念碑獻花活動，再次回顧這段動人的愛民事蹟。當年僅19歲的楊榮華，一心搶救幼童，先將孩童送回月台，自己卻因未及時脫離而遭火車輾斷右腿及臀部，傷重不治，其義行深深觸動軍民，憲兵指揮部遂於隔年特立紀念碑，昭示後人，傳揚其捨身護民的高尚情操。

據《青年日報》報導，楊榮華上兵生於1931年，江西南昌人，1948年從軍，在憲兵教導第1團受訓期滿後，派任憲兵第4團第1營第3連，並隨政府播遷來台後，奉派駐守台北車站。

台北車站內的楊榮華紀念碑。(圖/截自軍史館憲兵特展臉書)

1949年12月13日，楊榮華在駐守車站時，眼見1名小孩誤闖鐵道，楊榮華奮不顧身跳下月台，救起孩童，但自己卻來不及離開鐵軌，遭火車輾斷右腿及臀部，緊急送醫搶救仍宣告不治，得年19歲。

為了紀念楊榮華的見義勇為，1950年憲兵司令部立碑塑像，碑上並有于右任先生親題致意，供後人緬懷憑弔，藉此彰顯憲兵忠貞愛民之偉大情操。

1986年2月24日，台北火車站新站開始營運，原舊站拆除，楊榮華殉職紀念碑也隨之遷移，安置在台北車站地下1樓的高鐵售票處對面，以表彰楊榮華愛民精神永存，並讓世人見證這段捨身成仁的英勇事蹟。

