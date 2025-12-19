台北車站疑民眾扔煙霧彈 1人受傷送醫

現場煙霧瀰漫，有在B1通道的民眾看到受傷民眾倒在地上，多位北捷人員第一時間趨前協助。這起突發事件影響下班通勤的旅客，但煙霧消散後，月台列車恢復正常停靠。

台北市長蔣萬安表示，已指示警消務必用最快速度釐清案情、逮捕嫌犯，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸。