台北車站血案不到一周！廢死聯盟喊話停執行死刑，網友炸鍋批：自以為正義。

【本報訊】 台北市於 12 月 19 日晚間發生震驚全台的隨機攻擊事件，27 歲男子張文於台北車站及捷運中山商圈持刀隨機砍人，造成 4 死 11 傷的慘劇。正當檢警持續釐清張文長達一年的縝密犯案動機時，台灣廢除死刑推動聯盟（TAEDP）於昨（23）日發文示警「殺錯，無法回頭」，並抨擊政府死刑制度倒退，引發大量網友留言反彈。

廢死聯盟昨日召開「兩公約第四次國際審查民間平行報告發布記者會暨公開討論會」，批評立法院未建立完善人權把關機制，並強烈抨擊政府在憲法法庭作出「113 憲判字第 8 號判決」後，未依意旨嚴格限縮死刑。聯盟指出，今年 1 月執行死刑犯黃麟凱，違反《公政公約》對生命權的保障，且死刑執行已構成「酷刑」，凸顯特別救濟制度不完善。

聯盟進一步提到，死刑定讞者長期處於「待死狀態」，例如已羈押長達 37 年的冤案當事人邱和順。相關貼文發布後，隨即湧入上千名網友按下「憤怒」表情符號。多數民眾不滿在隨機殺人事件不到一周內，聯盟即重申廢死立場。網友憤怒質疑：「與其在乎加害者，被殺的人權在哪裡？」、「無辜被殺的民眾，連回頭的機會都沒有」，痛批廢死聯盟是「集體偽善」。

隨機殺人案凶嫌張文已於 19 日當天墜樓身亡，但事件引發的死刑存廢爭論，隨廢死聯盟的聲明再次成為社會焦點。

