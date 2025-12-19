台北車站血案奪2命！57歲男見義勇為不治 主播舒夢蘭震驚發聲「我們世界怎麼了」

主播舒夢蘭針對北捷連續攻擊震驚發聲。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北車站今(19日)發生重大攻擊事件，一名男子在站內施放煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成7人受傷、2人死亡，其中1名57歲男子挺身制止卻不幸罹難；事件震撼社會，東森主播舒夢蘭也表達不敢置信，驚呼「每天都出入的北捷台北車站」。

警方說明，27歲張姓嫌犯於台北車站犯案後逃往南西誠品一帶，再度製造混亂，隨後自高樓墜下，緊急送往國泰醫院搶救，仍於晚間7時40分宣告死亡。至於挺身制止的57歲男子，遭刺傷背部後送醫搶救，最終仍不治身亡，詳細案情仍由警方進一步釐清。

事件曝光後，各界紛紛表達哀悼與關切，東森主播舒夢蘭也在社群發文表示，「不敢相信…每天都出入的北捷台北車站…我們的世界到底怎麼了？願逝者安息，傷者早日康復。」相關貼文也引發網友共鳴，盼傷者平安、社會不再重演憾事。

