台北車站設余家昶臨時追悼牆 北捷呼籲勿放飲料、食物

1219隨機傷人事件後，北捷於捷運台北車站B1層通往M7出口通道上，針對英勇犧牲的余家昶設置暫時性悼念牆，並配合毗鄰商場開幕，整體規畫獻花空間。（台北捷運提供／徐佑昇台北傳真）

北捷台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，台北捷運公司表示，為對1219不幸事件中見義勇為的余家昶挺身制止行為表達最高感佩，北捷在紀念碑設置之前，先行於捷運台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆，並配合毗鄰商場開幕，整體規畫獻花空間。

北捷指出，配合悼念牆施作期程，及毗鄰商場開幕前施工圍牆變動，北捷特別在23日晚間，邀請教會到現場獻唱聖歌，在充滿力量與盼望的歌聲中，將現行的獻花空間進行適度調整，同時在悼念牆25日正式設置前，在現有牆面上增設臨時留言板，供民眾表達對余先生的心意，對於悼念牆的設計，以及車站現場空間調整的考量，北捷已先向余先生家屬說明，家屬表示感謝與理解。

目前在19日發生不幸事件後，許多民眾在北捷台北車站B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自主獻上鮮花表達心意，北捷徵求店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，將會在通往M7出口店鋪的2面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆，悼念牆上規畫有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。

北捷特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品；即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。

北捷強調，對於余先生的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫，希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

