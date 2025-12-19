台北車站遭丟煙霧彈 蔣萬安指示：迅速釐清案情、逮捕嫌犯

台北車站今天(19日)傍晚發生民眾丟擲煙霧彈事件，造成有民眾受傷送醫。台北市長蔣萬安表示，台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變，他已指示務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

台北市長蔣萬安透過臉書發文指出，捷運台北車站稍早發生公安事件，台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。

蔣萬安說，他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

蔣萬安也說明，北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠，他也會持續和市民朋友報告最新情形。(編輯：宋皖媛)