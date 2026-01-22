台北車站高強度危安演練 蔣萬安：每個環節都不疏漏

台北市政府22日下午在台北車站舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練，台北市長蔣萬安到場坐鎮。(記者羅沛德攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府今(22日)下午2點至3點，於台北車站特定區(以下稱特定區)辦理聯合危安演練，台北市長蔣萬安表示，對於今天演練非常滿意，不管是在第一時間聯合防災中心即刻的指揮調度，以及到月台層即刻搶救，後續到共構層逮捕嫌犯，以及最後追到地下街針對爆裂物的以及應變跟處理，還有大量傷患的搶救以及後送，每一個環節都不疏漏也不疏忽。

蔣萬安表示，今天演練非常扎實，感謝各單位的配合，今天也是1219事件後啟動三階段維安演練的第二階段，上一次是在市府附近，這次來到北車，有四鐵共構、四條地下街及一個大型百貨商場，動線複雜，維安難度極高，今天面對突發事件，包含通報、救助傷患等演練非常到位。他強調任何sop建立，都要透過實際演練才行，未來面對任何演練，都務必要全心投入。

蔣萬安會後受訪，媒體問他民眾如果碰到月台被丟煙霧彈該如何應對？蔣萬安說，第一時間就是提醒民眾逃、躲、報，呼籲不要圍觀拍照，沒辦法遠離危險，就找可以遮蔽或確保安全的處所避難，並且通報。

媒體問，春節前會著重哪些重點？蔣萬安說，第三階段會把規模層級向上提升，進行跨縣市演練，台北、新北會一起在複雜場域進行更高強度演練。

此外，昨天北捷出現民眾持剪刀事件。蔣萬安對此回應，北捷第一時間向他回報，並通報警察局，現場也緊急處理，後續就依照大眾捷運法進行相關裁處，呼籲民眾搭乘大眾運輸一定要遵守相關規則，維護乘車安全。

