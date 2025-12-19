台北車站、中山商圈爆隨機砍人案 卓榮泰前往視察：會傾全力徹夜辦案

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

捷運台北車站、中山站今（19）日發生隨機砍人事件，嫌犯不僅在台北車站丟棄煙霧彈、以鈍器攻擊57歲男路人，更在中山商圈揮舞長刀，砍傷路過民眾及機車騎士。對此，行政院長卓榮泰稍早表示，第一時間已要求內政部、警政署就全國車站、鐵公路、捷運站、航空站提高戒備，請大家不要過於焦慮，他們會傾全力徹夜會來偵辦這件事。

卓榮泰、內政部長劉世芳、行政院秘書長張惇涵稍早前往台北車站捷運站視察。（行政院提供）

卓榮泰、內政部長劉世芳、行政院秘書長張惇涵稍早前往台北車站捷運站視察。卓榮泰受訪表示，今天傍晚5點20逾分，台北車站捷運M7、M8出口之間，發現一位戴著面具，有蓄意行為的嫌犯，他除了丟棄五、六顆汽油彈或煙霧彈，還留存一些數量在他的小行李箱當中，現場經過檢視有掌握到嫌犯的特徵，要求警政署徹夜要設法找出這個嫌犯。

卓榮泰說，現場有發現嫌犯蓄意丟棄煙霧彈跟汽油彈，也發現他傷害了一位路人，這位路人背部受到鈍器重擊，瞬間倒臥，目前在台大醫院進行搶救，送去時已呈OHCA狀態，相關背景還要進一步查證；另外有一位民眾因煙霧，呼吸道受到傷害，送馬偕醫院，目前情勢穩定。在這個情況底下，第一時間已要求內政部警政署就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有的戒備。

卓榮泰指出，目前初步掌握嫌犯的特徵，希望民眾不要過於焦慮，警方能在最短時間內回復平靜，車站目前也影響一些市民出入，請大家配合，他們要保留現場、找出相關證物，造成短暫的不便，希望大家能夠配合措施，也希望警方能夠儘速掌握狀況，迅速釐清案情，重點是找出嫌犯，了解他的背景，同時全面擴大戒備，讓國人能夠安心。

卓榮泰說，現場內政部劉部長及警政署張署長，還有行政院張秘書長，剛剛聽過簡報後，覺得應該第一時間讓國人能夠了解這個狀況，也請大家給他們一些時間，他們會傾全力徹夜會來偵辦這個事情。

卓榮泰表示，目前已經加強戒備，他們會進一步從中山站的資訊來加強偵辦，如果案件是單一個人，他們把它連貫起來；如果有其他狀況，他們也在加強戒備當中，更具體掌握狀況，他現在要再去處理另外一件事情，給他們多一點時間，他們會全力來偵查。

