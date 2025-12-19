台北車站、中山站攻擊案 嫌犯晚間墜樓送醫不治

記者鍾釗榛／綜合報導

嫌犯自高處墜落，晚間宣告不治（圖／民眾提供）

今（19）日晚間，台北市接連傳出重大治安事件，一名遭通緝的27歲張姓男子，先後在台北車站與捷運中山站周邊投擲煙霧彈，隨後持刀對民眾發動無差別攻擊，現場一度陷入混亂，造成多名民眾死傷。

警方初步說明，事件最早發生於台北車站，現場有民眾因刀傷及煙霧嗆傷送醫。其中一名57歲男子到院時已無呼吸心跳，緊急送往台大醫院；另一名 54 歲男子因初期滅火導致嗆傷，意識清楚，送往馬偕醫院治療。

嫌犯隨後轉往中山站一帶持續犯案，傷者人數明顯增加。多名20至30歲男性因刀傷或重傷送醫，其中至少3人到院前已呈OHCA狀態，分別送往國泰、新光與馬偕醫院搶救。另有多名女性民眾出現肩部割傷、下巴撕裂傷等情形，所幸送醫後生命跡象穩定。

警方在誠品南西商圈一帶將嫌犯包圍，過程中張男自高處墜落，緊急送往國泰醫院搶救，但院方於晚間7時42分宣告不治。警方已封鎖現場，並全面調閱監視器釐清犯案動線與動機。

新光醫院表示，目前共收治2名傷者，其中一名約30歲男性到院時已無生命徵象，仍在急救中，狀況不樂觀；另一名22歲女性自行就醫，因吸入煙霧出現不適，經治療後狀況已有改善。

