台北車站、中山站隨機傷人案，釀9人傷亡

有網民拍到兇嫌在台北中山站外 [Threads/@ro666888]

台灣台北車站及中山一帶，12月19日傍晚下班時間發生隨機傷人案，造成至少九人傷亡。

當局初步掌握兇嫌為台灣籍、約27歲男子，目前已宣布死亡急救無效，犯案動機有待警方進一步調查。

發生什麼事？

台北中山站 [Reuters]

事件發生於傍晚約5時20分、週五下班尖峰時間，兇嫌在台北車站M7出口地下一樓通道丟擲煙霧彈，隨後逃逸前往中山站，期間隨機持刀斬傷多人後，犯嫌闖入鄰近百貨公司「誠品南西店」內藏匿後墜樓，在送醫搶救後死亡。

這起隨機傷人事件目前造成包含犯嫌共九人傷亡，兩人死亡，兩人命危，五人受傷。

廣告 廣告

在台北車站，其中一名約57歲男子送醫前心肺功能停止（OHCA），送往國立台灣大學醫院搶救不治；約54歲男子因嗆傷，意識清楚，送往馬偕紀念醫院治療。

台北市刑事局大隊長晚間表示，捷運中山站受傷情況包含兩人送醫前心肺功能停止（OHCA），命危搶救中，另有四人傷勢仍在確認。目前市刑大已成立反恐應變中心，查清有沒有犯嫌的動機及是否有共犯。

兇嫌是誰？

警方一度封鎖台北車站現場 [Reuters]

台灣行政院長卓榮泰傍晚與內政部長、警政署長、台北市副市長等抵達現場，表示初步研判嫌犯蓄意丟擲多枚煙霧彈及汽油彈，並持鈍器攻擊一名路人。嫌犯當時佩戴面具，推著小型行李箱，箱內疑留有未使用的爆裂物。

卓榮泰表示，已指示警政署徹夜追緝，並要求全國車站、捷運及航空站加強戒備。台北市長蔣萬安則強調，將依法嚴辦。台北市長蔣萬安則透過臉書向市民強調，將依法嚴辦。

台灣總統賴清德也發文表示，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保民眾安全。

警方與消防單位表示，台北車站現場地下一樓樓層起火，燃燒面積約0.1平方公尺。事發時正值下班尖峰，現場一度出現濃煙，造成民眾恐慌，捷運台北車站月台一度採取過站不停措施，目前已恢復正常營運。

歷來多宗隨機攻擊事件

台灣過去曾有多起隨機攻擊事件，最嚴重的是2014年的「鄭捷殺人案」。當時21歲的犯人鄭捷，持水果刀與瑞士刀，在台北捷運板南線列車上隨機攻擊乘客，造成4人死亡、24人受傷。台灣最高法院判鄭捷4個死刑，其在2016年槍決伏法。

2024年鄭捷案十週年同日，有名護專生拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷。

除了捷運案件，另外還有2012年，曾文欽在台南遊樂場誘騙男童至廁所後割喉致死；2016年，台北市西湖國小外發生「小燈泡案」，無業男子王景玉持剁刀當街殺害一名前立委王婉諭的女兒。