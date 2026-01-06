台北車站「地磚冷到裂開」！站方急拉紅龍封鎖：一週修復

記者柯美儀／台北報導

台鐵台北車站地下一樓西南角通道驚傳地磚爆裂。（圖／取自＠hikolog.t threads）

台北車站是重要交通樞紐，匯集高鐵、台鐵、捷運等路網，每日人潮龐大。然而，今（6）日台鐵台北車站地下一樓西南角通道驚傳地磚爆裂，站方隨即拉起紅龍進行管制。

台北車站每天都有許多人進出，其中也包含台鐵的旅客，然而地下一樓西南角通道的地磚，卻傳出大範圍爆裂，現場可見地坪磁磚裂開、局部隆起，站方已緊急拉起紅龍並封鎖動線。

對此，台鐵公司說明，今日台北站B1層西南角地磚疑似因溫差劇烈，導致膨拱破損，目前暫時用紅龍圍住，以免民眾誤入。台北站也將盡速招商於一週內完成修復，造成民眾通行不便，深感抱歉。

氣象署表示，今日晚間至週四受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，氣象署也持續發布低溫特報。而目前還非最冷，週三、週四影響更劇，配合輻射冷卻，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖整天冷，中部以北、宜蘭的低溫約10、11度；其他地區早晚寒冷，南部、花東、澎湖約12到14度，金門、馬祖約9到11度，白天天氣也較涼。

