台北車站「淡水信義線大廳」華麗變身 直覺指標終結迷宮動線

淡水信義線臺北車站B3層大廳通勤人潮眾多，原先動線複雜，容易讓人迷路。（翻攝台北捷運臉書粉專）

捷運台北車站大變身！淡水信義線台北車站B3層大廳歷經一番努力，終於在近期已圓滿升級，北捷不但公開了煥然一新的對比照片，更從通勤者的角度出發，重新設計了一套邏輯分明的引導標誌。從今以後，這個過去常讓旅客「霧煞煞」的B3大廳，終於擺脫了「地下迷宮」的稱號，讓旅客可以更輕鬆抵達目的地。

台北捷運公司1日公告「淡水信義線台北車站B3層大廳」改造後的嶄新迎賓門面。熱情邀請乘客造訪脫胎換骨的淡水信義線台北車站，貼文並放上改造前後的鮮明對比照，宣告這個重要交通樞紐告別舊有的沉悶複雜景象，迎來動線更清爽的全新面貌。

淡水信義線台北車站B3層大廳為何需要翻修？

自從1997年通車以來，捷運台北車站淡水信義線大廳的人潮就始終居高不下，流量之大可說是全線之冠。隨著歲月增長，原有空間規劃逐漸顯得不敷使用。因此，從去年底開始，北捷決定與臺灣設計研究院聯手合作，啟動這場至關重要的B3層大廳翻新工程，為的就是能提升整體服務品質，跟上時代腳步。

淡水信義線台北車站B3層大廳改建前後有何改變？

全新完工的淡水信義線臺北車站B3層大廳優化動線，建立更直覺且系統化的指標，提供旅客更清晰、容易理解的指引資訊，大幅降低走錯路的機率。此外，北捷還借鑒了中山站改造的成功經驗，將各項服務設施與商店區域調整到通道兩側，打造零阻礙的寬敞通道，使旅客能更順暢穿行。就連車站的詢問處也擴大了服務空間，讓不熟悉環境的乘客能更方便找到服務人員，省去自己摸索找路的寶貴時間。

