台北車站1/22辦無差別攻擊危安實兵演習 明起3天訓練

記者高珞曦／綜合報導

1219隨機攻擊事件後，各地持續加強維安防護，台鐵公司宣布，22日下午2時將在台北車站特定區辦理高強度無差別攻擊危安實兵演習，且將先14日、20日的早上10時至下午4時，以及22日早上10時起，在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道辦理無預警組合訓練，提醒民眾提早安排行程，並遵從引導、配合人員疏散。

台鐵公司22日將舉行「高強度無差別攻擊危安實兵演習」，且會先在14日、20日及22日早上進行無預警組合訓練。（示意圖／中天新聞）

台鐵公司13日表示，為檢視台北車站特定區（以下稱特定區）內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，訂於115年1月22日下午2時，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。

本次演習係以特定區9大事業體（四鐵四街一微風）轄管場域為範圍，結合外援單位臺北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件之各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾、旅客安全。

配合本次演習，各單位另訂於115年1月14日、20日的上午10時至下午4時，及22日上午10時，在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道辦理無預警組合訓練（包含1月22日下午2時正式演習），屆時請路過的民眾或候車的旅客於演習時段內，遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施，亦建議於該時段行經台北車站的旅客提早進行行程安排，以避免有所延誤，造成不便之處，敬請見諒。

