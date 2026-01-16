台北車站22日實兵演習！高鐵全力配合喊「不影響營運」 旅客注意事項曝光

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

為防範去（2025）年北捷、中山商圈1219隨機攻擊事件再度發生，中央與地方政府將結合多項交通運具，於1月22日（四）下午2時至4時，在台北車站特定區域舉辦「高強度無差別攻擊危安實兵演習」。台灣高鐵公司表示，將全力配合此次演練，透過與政府機關及軌道同業的聯合行動，持續強化營運安全機制，確保旅客乘車安全。

高鐵指出，演習期間高鐵台北站旅客進出、售票作業與各班列車皆維持正常，不影響既有營運。（圖／台灣高鐵公司）

高鐵指出，演習期間高鐵台北站旅客進出、售票作業與各班列車皆維持正常，不影響既有營運。不過，由於演習範圍鄰近高鐵台北站 B3 出入口，站方將加派人力引導旅客通行，並建議有轉乘台鐵或捷運需求的旅客，預留更充裕的接駁時間，以免行程受到影響。

廣告 廣告

此外，高鐵各車站均有鐵路警察局派遣員警駐守，行駛列車也配置制服與便服員警執行護車任務，並同步安排保全人員進駐。高鐵強調，目前尖峰時段各車次的車安保全覆蓋率已提升至100％，未來也將持續強化整體護車能量，以因應各類潛在風險。

更多FTNN新聞網報導

高鐵春節返鄉票周五開搶！加開395班次列車 8.4萬張享早鳥優惠

台南站旅客落軌當場死亡 高鐵：延誤逾30分鐘退費1成

7.0強震劇烈搖晃！雙鐵深夜10班次延誤最多逾1小時 今全線恢復正常

