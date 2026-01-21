台北車站22日防範無差別攻擊演習 周邊發細胞簡訊

（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市政府今天表示，台北車站22日下午將進行高強度無差別攻擊危安實兵演練，屆時周邊1公里將發送細胞簡訊顯示「發生重大治安案件」，請民眾收到無須驚慌。

台北市政府今天表示，明天下午2時至3時將與交通部共同在台北車站辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，與日前在捷運市政府站舉行的實兵演練一樣，此次演練將以細胞簡訊發送避難疏散告警訊息，以讓民眾熟悉並達到重大災害事件發生時的避難宣導效果。

廣告 廣告

市府表示，細胞簡訊將以中、英文註明為「演練」（Drill），並標示由台北市政府發送，內容為「台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀」。

市府表示，發送範圍預計為台北車站周邊半徑1公里內，民眾屆時如果收到細胞簡訊無須驚慌，請配合現場引導人員指示。

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，導致包含犯嫌在內共4人死亡。台北市長蔣萬安認為，此事凸顯提升全民防衛意識的重要性，隨後要求在捷運市政府站辦理強化危安聯合演練，預計農曆春節前還會與新北捷運共同演練多名歹徒在跨縣市多個車站攻擊的情境。（編輯：蕭博文）1150121