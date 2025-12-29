台北車站6年未做實體防災演習 交通部允諾1月重啟演練

警方實地兵棋演練，因應歲末年初的大型群眾聚集，台南市28日進行跨年維安預演，就是要避免1219的隨機傷人事件出現模仿犯。

但民進黨立委李昆澤點出，事發的台北車站，距離上次大規模防災實體演習已經竟然是2019年、6年前的事？讓交通部長陳世凱坦言「會檢討改進」。

民進黨立委李昆澤指出，「2019年之後就沒有了，只有到2021年、到2024年，兩次是採用桌上推演的。」

陳世凱坦言，「頻率跟次數確實是不夠的，以這次災害發生的狀況看起來，各鐵之間的聯繫才是更重要的事情，所以我們在明年的1月，打算要再辦一次聯合防災演練，也希望能夠建置起來未來每一年能夠辦理聯合防災演練，更重要的是聯合通報的機制必須要建立好。」

廣告 廣告

目前包含高鐵、台鐵以及各縣市捷運在內的台灣鐵路9大系統，同樣欠缺統一的聯合通報機制，國民黨立委洪孟楷喊話除了鐵道，航空站、商港等重大交通樞紐都要應該納入，由中央訂定統一標準讓各縣市一併適用。

陳世凱表示，「上禮拜鐵道局其實已經有召集各縣市的鐵道系統，不過那是初步而已，所以我們部裡面在明天會有一個會議，是要盤點基本大家在法制層面，因為坦白說現在沒有辦法。」

國民黨立委洪孟楷追問，「那多久以前會把標準訂出來，並且要求我們所有的重大交通？」

陳世凱回應，「我們希望能夠3個月之內。」

而除了公路的隧道、港口碼頭可透過監視器檢視異常狀態，針對場站，陳世凱也表示已經研擬要導入AI，進行去識別化的影像辨識預警，目前正與台鐵、高鐵等9大運輸系統討論，預計3個月內提出檢討報告。