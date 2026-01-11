台北車站M7出口兩男玩寶可夢突遭踹 1嫌另涉誣告被送辦

台北車站M7出口昨（10）日晚間傳出一起隨機踢人案，兩名男大生在玩手遊時，突然被曹姓男子出腳攻擊，警方獲報後在中山地下街逮到人，所幸整起事件無人受傷。不過警方同時間接獲北車地下街有聚眾鬥毆，調查後才發現是曹男謊報，依法送辦。

事發在10號傍晚5點多，兩名男大生坐在北車M7出口角落打寶可夢，突然一名男子走過來狂罵髒話，甚至出腳攻擊，嚇得他們驚嚇逃離，慌亂中還有一人撞到滅火器。而出腳攻擊的曹姓男子立刻逃離現場，幸好整起事件兩名男大生都沒有受傷。

隨後警方將涉案的曹姓男子帶回，他落網後供稱並沒有要打人，只是踢一腳而已，由於被害人不願提起告訴，警方將依違反社會秩序維護法施暴行為對曹男裁罰。

同一時間，警方也獲報台北地下街Y4出口有多人聚眾鬥毆，到場卻沒發現任何狀況，調閱監視器才發現，也是曹男所為，這下他得再揹一條誣告罪。

