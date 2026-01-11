台北車站M7出口有怪男 攻擊路人還謊報他人鬥毆

〔記者王冠仁／台北報導〕精神狀況不穩定的45歲曹姓男子，昨天(10日)下午行經台北捷運台北車站M7出口附近時，無端攻擊在旁疑用手機玩寶可夢遊戲的2名路人。警方趕到現場逮捕曹男，同時又接獲有人報案聲稱台北地下街Y4出口有多人鬥毆，警方到場查無此事，並查出報案人居然就是曹，隨即將他逮回派出所。

台北市警局中正一分局在昨天下午5時許接獲報案，民眾聲稱北捷台北車站M7入口處，無端被一名男子以拳腳攻擊。

員警趕到現場，被攻擊的兩名路人聲稱，他們當時在該處休息玩手機，忽然被一名男子攻擊，而且並不認識對方。

正當員警依照路人所描述的外貌與衣著特徵，追查攻擊者時，警方不久後在中山地下街發現攻擊者，確認他就是精神狀況不穩的曹男。

不過，就在警方逮到曹男時，又再次接獲報案，有人聲稱在台北地下街Y4入口處，有多名男女當街打架。警方啟動快打部隊趕到現場，卻沒有發現鬥毆。

警方根據報案電話追查，赫然發現謊報鬥毆者，就是方才無端打人的曹男。

據悉，曹男語無倫次，面對員警詢問為何要攻擊路人，他交代不清；員警再問他為何要謊報？他則聲稱當時看到很多人在該處，認為對方要攻擊他才報案。

警方說，由於被攻擊的路人不願提告傷害，警方這部分將他依違反社會秩序維護法裁處；至於他謊報案被依誣告罪送辦。

