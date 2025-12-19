台北車站M7出口疑遭丟煙霧彈 北捷證實：1名傷者OHCA送醫

台北車站捷運站今（19）日下午5點24分驚傳疑似煙霧彈攻擊事件，板南線台北車站M7出口外傳出疑似有民眾扔擲煙霧彈。北捷公司證實1位民眾受到波及受傷，接獲通報後立即疏散現場人員，並通報捷運警察隊、110和119到場處理，救護車抵達現場後將傷者送醫。

台北車站捷運站驚傳有人投擲 煙霧彈 。（圖/Threads網友@ lesleygdgd 授權提供）

事件發生後，部分煙霧飄散至板南線台北車站月台，導致站內瀰漫大量濃煙。行控中心依照標準作業程序執行部分列車過站不停的應變措施，避免乘客暴露於煙霧環境中。北捷公司強調，此事件非火災亦非火警，而是人為投擲煙霧彈所致。

警消則表示，今日下午5點24分左右獲報，台北車站M7出口旁有人燒雜物，現場有1名民眾受傷目前無意識，現場已無火煙。救護人員抵達時發現一名男子約40，OHCA現場無生命跡象，緊急送台大搶救。警消獲報後緊急趕抵，全面封鎖現場進行搜查。目前詳細煙霧來源及有無人員傷亡，仍有待警方進一步釐清。

經過緊急處理後，月台煙霧已消散，該月台列車目前已恢復正常停靠，站內秩序也已恢復。北捷公司表示，相關單位正在調查煙霧彈投擲者的身份與動機，並將依法究辦。

