台北車站M7出口設悼念牆 銘記余家昶英勇身影

（中央社記者陳昱婷台北25日電）57歲余家昶19日在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命，台北捷運公司協調店家，今天起在台北車站M7出口處設置悼念牆，寫下「這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影」。

27歲張文19日在台北捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。余家昶當時在台北車站M7出口處，為制止張文而傷重不治。

許多感佩余家昶勇氣的民眾，事後自發前往現場獻花致敬，台北捷運公司也順應設置暫時性悼念牆，並協調店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司，將2面施工圍牆重新設計。

牆面今天起化身以靜謐莊重為主調的緬懷空間，寫下：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」

另一面牆上則寫著：「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」

北捷表示，牆邊保留獻花區，牆上則提供民眾留言寄語，也可掃描QR code，在線上留言區寫下心中的緬懷和感謝。

北捷提醒，通道空間狹小，獻花區只放置花束，勿擺放飲料、食品、飾物等不易管理的物品，車站人員將定時巡查，另行保管不合宜物品或不適合字詞，以維護現場環境及秩序，希望前來致意的民眾配合，共同守護這個屬於大家的園地。（編輯：張雅淨）1141225