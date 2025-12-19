台北車站M7出口「有人丟煙霧彈」 1人無生命跡象送醫搶救

北車19日下午驚傳遭丟擲煙霧彈，現場整個煙霧瀰漫。取自Threads



台北車站M7出口旁19日驚傳有人燒雜物，疑似丟擲煙霧彈，台北市消防局派遣人車到場後，發現現場有1名民眾受傷，人已經無意識，現場也已經無火煙；受傷民眾為一名男子57歲，ohca送台大醫院。轄區警方中正一分局已經介入偵辦。

網友lesleygdgd授權

網友shaofan_sb授權

事件發生後，網路社群平台熱議，網友將自己看到的情況po上網，表示「板南線西門站被告知，因為失火北車過站不停。列車緩緩經過北車月台時，聞得到煙硝味！！善導寺站出站，中山北路口消防車出動，聽說是被丟煙霧彈，希望都平安！」「我的媽 台北車站捷運冒大煙超臭聽說還有爆炸，有人受傷？？ 我現在趕著行程去不了⋯⋯⋯」。

北捷在案件發生後表示，板南線台北車站月台因受到煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，在煙霧消散後，該月台列車目前已經恢復正常停靠。

發稿時間18:09 更新時間18:37

