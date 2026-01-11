台北車站M7爆隨機攻擊 男出腳猛踹2大學生遭逮

台北市 / 綜合報導

昨(10)日下午五點多，兩名大學生坐在台北車站M7地下連通道，無緣無故遭到一名曹姓男子隨機猛踹，兩人當下通報警方處理，而這名曹姓男子犯案完離開後，竟又打電話報案，謊稱Y4出口有多人聚眾鬥毆，害得警方白白出動20多名快打警力到場，事後這名曹姓男子也被警方帶回移送偵辦。

員警VS.嫌犯說：「什麼事，證件借一下。」身穿藍衣外套的男子，被警方逮住，比對證件確認身分後，隨即被警方帶走，員警說：「帶走帶走，好好好，先走先走。」

男子情緒激動，警察一邊安撫，一邊將人帶回派出所，原來他剛剛涉嫌，隨機攻擊兩名男大生，記者張權說：「當時兩名男大生，是坐在這個角落來滑手機，遭到一名男子靠近隨機出腳猛踹，男子踹完人之後，是直接順著出口逃離現場。」

民眾說：「會有一點警覺心，就是可能會滑手機滑一滑，然後就趕快看一下，旁邊有沒有什麼奇怪的人，就是看起來就可疑的人，對，我就會盡量離他遠一點。」

隨機攻擊事件，就發生在昨(10)日下午5點多，台北車站M7地下連通道，旁邊就是張文投擲煙霧彈，砍人的連鎖咖啡店，當時曹姓嫌犯先在連通道，隨機猛踹兩名男大生，逃離現場從中山北路，步行20分鐘，到市民大道Y4出口，報案謊稱有20人在聚眾鬥毆，警方不敢大意派出快打打部隊。

5單位共24名警力支援，卻發現沒有鬥毆情事，事後男子被逮後，依社維法誣告罪送辦，台北市中正一分局忠孝西路派出所長賴何杰說：「據了解是一名男子用腳踢擊兩名路人，兩名被害人不願提起告訴，警方依社會秩序維護法，施暴行為人帶返所進行偵辦。」

曹姓男子供稱自己沒有想打人，只是踢了一腳但隨機攻擊，地點又相對敏感，所幸男大生傷勢沒有大礙暫不提告，但莫名被攻擊，恐怕也讓他們心有餘悸。

