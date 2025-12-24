台北車站M7設悼念牆「可留言、獻花」 北捷籲：勿放飲料食品

針對1219事件余先生見義勇為挺身制止的行為，台北捷運公司25日於台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆。（圖／台北捷運公司）

台北市19日發生隨機攻擊案，而57歲余家昶為阻擋犯嫌而不幸喪命，吸引大票民眾前往現場悼念。對此，台北捷運公司表示，事發地點台北車站M7出口處設有悼念空間，將每天巡查並收存花束以外物品，請民眾不要擺放飲料食品。

為余先生見義勇為挺身制止的行為表達最高感佩，北捷公司在紀念碑設置之前，明（25）日將先於捷運台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆，並配合毗鄰商場開幕，整體規劃獻花空間。

配合悼念牆施作期程，及毗鄰商場開幕前施工圍牆變動，北捷公司23日晚間邀請教會到現場獻唱聖歌，將現行的獻花空間進行適度調整。同時在悼念牆25日設置前，在現有牆面上增設臨時留言板，供民眾表達對余先生的心意。對於悼念牆的設計，以及車站現場空間調整的考量，北捷公司已先向余先生家屬說明，家屬表示感謝與理解。

在12月19日發生不幸事件後，許多民眾在捷運台北車站B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自主獻上鮮花表達心意。北捷公司徵求店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，將會在通往M7出口店鋪的2面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆。而暫時性的悼念牆25日即會設置，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。

北捷公司特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品；即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。

北捷公司強調，對於余先生的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

