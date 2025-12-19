台北車站M8出口煙霧彈事件 北檢組專案小組全力緝兇

台北車站M8出口19日驚傳遭人投擲煙霧彈。網友lesleygdgd授權



台北車站M8出口19日驚傳遭人投擲煙霧彈，引發社會高度關注。台北地檢署已迅速指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中前往現場，並指揮轄區中正第一分局展開積極偵辦，全力追緝涉案嫌犯到案。

根據初步調查，當日下午5點24分左右，板南線台北車站M7出口外疑似有人投擲煙霧彈，導致現場一名57歲男性民眾受傷，且一度失去意識。台北市消防局接獲通報後，迅速派遣救護車趕赴現場，將傷者送往台大醫院急救，目前仍在進一步治療中。現場火煙已被控制，未造成更大災害。

事件發生後，不少目擊民眾在社群平台上分享相關資訊。有網友表示：「板南線西門站因失火，北車過站不停。列車經過北車月台時聞到煙硝味！」另有民眾指出：「台北車站捷運冒大煙，聽說還有爆炸，有人受傷！」引發廣泛討論與擔憂。

台北捷運公司表示，事發後已立即採取應變措施，啟動全線車站警戒升級，並加強巡邏與對可疑人員的監控。由於部分煙霧短暫影響板南線台北車站月台，行控中心依標準作業程序（SOP）對部分列車進行過站不停的調度。經處理後，目前月台運作已恢復正常。

專案小組強調，現場已採集相關證據，並調閱監視器畫面，鎖定可疑對象進一步追查，同時呼籲知情民眾提供線索，共同協助案件偵破，以儘快將涉案嫌犯繩之以法。

