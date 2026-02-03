台北輸了！英國人評台灣1縣市「更現代化」

台北市向來被視為全台最繁榮、最現代化的城市，近日有網友分享，英國朋友來台灣環島旅遊，走訪嘉義市後竟說「嘉義比台北更現代化、發展更好」，引發網友討論，不少人點出關鍵在於「市容觀感」與「生活機能」，許多在地人也表示，近年嘉義發展迅速，新建住宅增加，醫療資源完善，加上生活節奏緩慢，相當宜居。

一名網友日前在社群平台Threads分享，英國朋友帶父母來台灣環島旅遊，走訪嘉義市的市區後，竟說「嘉義市比台北市更現代化、發展更好、也更有錢」，讓原PO聽了滿頭問號，貼文曝光後迅速引發討論。

廣告 廣告

該貼文瀏覽數突破20萬次，網友留言分析原因，「嘉義保留不少古建築，街景反而更有質感」、「台北多是老屋、街道老舊又擁擠，只有少數重劃區比較新」、「台北是帳面有錢，但生活壓力大；嘉義生活節奏慢，精神更滿足」、「嘉義市醫療資源其實是全國前段班」。

綜合網友看法，多數人認為「市容觀感」與「生活機能」是關鍵，台北市建築外觀老舊、色澤偏暗，加上人口密集、空間壓迫感強；相較之下，嘉義市區新建住宅比例高、街景整齊，第一印象自然更好。

不少嘉義人看到貼文後也感到意外，直言「沒想到外國人會給這麼高評價」，但也坦言，出國幾年後再回來，確實感受到嘉義宜居、舒服，雖然大眾運輸不如台北發達，卻多了一份從容與優雅的生活節奏。

更多中時新聞網報導

澳網》喬帥vs.阿卡 相差16歲老少爭冠

年終行情平均1.58個月 金融業奪冠

農夫保險公開賽》長青樹從頭贏到尾 賈斯汀羅斯生涯13冠