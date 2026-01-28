台北迪化年貨大街擴大禁菸範圍！蔣萬安：打造無菸城市重要的一步

記者陳思妤／台北報導

「2026台北年貨大街」將於1月31日至2月15日熱鬧登場，今年將擴大禁菸範圍至周邊巷弄。台北市長蔣萬安今（28）日表示，希望讓吸菸者、非吸菸者有效分流，這是打造無菸城市很重要的一步。

台北迪化街年貨大街今年擴大禁菸範圍，蔣萬安今天出席文山區市長與里長有約活動，受訪時表示，今年年貨大街一樣是全面禁菸，規模擴大範圍到周邊巷弄。

蔣萬安說明，商業處、在地里長也到現場會勘並達到共識，這次吸菸區會設在大稻埕碼頭入口， 希望將吸菸者和非吸菸者有效分流，讓吸菸者有集中的地方吸菸，民眾也避免吸入二手菸的危害。

蔣萬安說，請商業處、市場處、公園處、環保局等單位進行稽查取締，希望進行有效分流，這也是打造無菸城市很重要的一步。

