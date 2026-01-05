台北退休宅設計改造推薦！演拓空間設計以安全為核心 打造會照顧人的家
【記者張嘉誠／綜合報導】
許多計畫退休或已退休的家庭，將居所的安全與機能性視為生活品質的最高標準。在眾多室內設計團隊中，演拓空間設計憑藉其在「全齡住宅」與「退休宅設計改造」領域的專業實績，已成為許多屋主心中的首選夢幻團隊，更是許多追求頂級居住品質住戶的指定合作對象，包括西華富邦、皇翔御琚、遠雄THE ONE、元利森活莊園等建案屋主，皆委由演拓量身打造專屬的安心退休生活空間。
面對近期備受矚目的元利四季莊園等大型造鎮建案，演拓的豐富經驗，無疑將是該社區未來裝修的高機能、高質感退休宅改造首選。
演拓空間設計之所以能成為台北退休宅設計改造的首選團隊，關鍵在於其以「安全、健康、友善、體貼」四大面向為核心，以打造「一間會照顧人的房子」為理念，從生活需求出發，由細節體貼屋主，透過設計讓空間能夠真正照顧居住者，實現在宅安老的退休生活。
設計重點一：為屋主的「安全」超前部署
針對退休宅的衛浴空間，演拓空間設計導入隱形排水與高規格的防滑石材，並設計無障礙門檻，實踐安全平整的動線。為保護長者視力，設計師避免使用單一強光。通過導入多層次分區照明和間接光源，確保光線分佈均勻、柔和不刺眼。照明系統能主動適應長者的視覺需求，是居家關懷的重要一環，讓屋主在閱讀或活動時感到舒適安心。
設計重點二：「健康」守護生活每一天
考量到台灣濕冷氣候對長者的影響，演拓導入全戶除濕系統，精確控制室內濕度，減少關節不適與塵蟎滋生，讓居所成為主動調節健康的空間，同時為應對氣溫驟變可能導致的健康風險，在臥室與浴室等重點區域規劃地暖設備，由足部守護屋主的健康與安全。
設計重點三：「友善」才是生活真正所需
在廚房空間，考量長者的站立與彎腰習慣，設計符合屋主身高的檯面，在水槽與工作檯面設計高低差，以減輕身體負擔，另外有別於常見的冰冷扶手，設計師會將扶手融入於牆面中，在屋主最需要的時刻提供穩固支撐，在衛浴也會搭配背景音樂或柔和提示音，為長者在夜間如廁時提供溫和提醒與安全感，讓設計真正體貼到生活的細微處。
設計重點四：「體貼」設計 藏於無形，美在無跡
在細節上更貼近生活、體貼使用者，針對餐廳普遍需要收納的凌亂空間，設計一分鐘餐水櫃，當有客人來訪時，可以快速關上門片，保持空間的乾淨整潔。並規劃藥盒設計，將藥品整齊分隔，為居住者的健康妥善安放，並導入用藥提醒，當長者忘記服藥時自動發送通知給家人，讓家成為最貼心的守護。
演拓空間設計退休宅四大優勢 實踐在宅安老
一、最懂退休需求的設計團隊
演拓透過詳細的需求調查流程，從屋主的生活、興趣與健康狀況出發，深入了解每位屋主的退休生活藍圖。憑藉多年在退休宅設計的豐富經驗，演拓能將美感與生活機能完美結合，實踐超越美觀的空間優化。
二、預見未來 總是比屋主想得更多
演拓空間設計致力於打造「會照顧人的家」。設計師的專業價值在於預見居住者尚未察覺的潛在風險，細節處比屋主更周到。例如，針對家具與牆角，演拓會細膩地進行導圓角處理，避免因碰撞造成的意外傷害，將安全防護融入日常視覺，處處體現對居住者細膩的呵護。
三、6000條SOP嚴謹的工程管理
數千條施工細節與嚴謹的工程管理機制，從設計到施工，每一個項目都能達到最高品質標準，並符合客戶的期望。這份對施工品質的堅持與掌握度，也是許多屋主願意交付未來居所的關鍵。
四、全方位的售後服務
演拓提供領先業界的完工三年保固，實現對屋主的長期承諾，同時，設置專屬對應的居家服務管家，確保屋主在交屋後，無論是使用方式或是修繕等任何問題都能隨時與演拓聯繫，完美體現全方位的售後服務。
演拓空間設計透過豐富的台北退休宅設計經驗，成功完成多件兼顧美學與全齡機能的居家空間，將空間昇華成「一間會照顧人的家」。演拓空間設計提醒，退休宅是人生的重要決定，應選擇具備豐富經驗並專精於「安全、健康、友善、體貼」四大面向的專業團隊。無論您是元利四季莊園、西華富邦等指標性豪宅的住戶，或是任何有退休宅需求的家庭，演拓空間設計將以其豐富的專業經驗，為您提供理想的退休宅規劃藍圖。
演拓空間設計 台北辦公室：
臺北市松山區八德路四段72巷10弄2號1樓，(02) 2766 2589
高雄辦公室：
高雄市鼓山區逢甲路82號1樓，(07) 588 0938
官網：https://interplay.com.tw/
LINE：https://line.me/R/ti/p/@821anxyt
Facebook：https://www.facebook.com/interplaydesign/
Instagram：https://www.instagram.com/interplaydesign_space/
