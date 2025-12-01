台北這裡打！名悅時尚診所引進超玩美電波 Oligio X

每次照鏡子，是否仔細地觀察自己的臉龐？隨著歲月增長與生活忙碌，許多人開始關注肌膚的細微變化，並尋求合適的管理方式。

源於韓國的設計，專為亞洲肌膚特點研發

對於亞洲女性而言，肌膚有其獨特的細膩之處。正是基於這樣的理念，名悅時尚診所經過審慎評估，決定從韓國引進新一代的 超玩美電波 Oligio X ，為顧客提供一個值得深入了解的醫美新選項。其研發背景使其在設計上聚焦於亞洲人的肌膚考量。

技術與認證

超玩美電波 Oligio X 採用 6.78MHz 單極射頻技術，並採用創新的雙模式設計。此項技術已獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA、韓國KFDA等多重國際認證，代表其在設備的安全性與品質上符合相關規範。

提升舒適度的貼心設計

療程過程的「舒適度」是許多人在意的重點。為此，超玩美電波 Oligio X 在技術上搭載了新一代的震動與即時冷卻保護技術。其設計目的，是在能量傳遞的過程中，透過多段式的冷熱交替與震動體感，有效保護肌膚表層，藉此提升整體的舒適感，致力於打造溫和的體驗。

名悅時尚診所堅持「專業評估」

診所的核心理念是「雕塑獨一無二專屬精緻美」，並將「一對一諮詢」視為最重要的環節。

在這裡，黃依倫醫師深入研究亞洲女性肌膚，並具備豐富的電波與音波臨床經驗，耐心傾聽您的想法與需求、細心評估施打每個肌膚細節，以期達到理想的治療狀態。

透過細膩的溝通與施作，我們會幫助您充分了解各種選項，並共同討論出最適合您的專屬方案。我們堅持為您打造一個安全、安心、且值得信賴的醫美體驗，從環境到流程，每一個細節都體現了名悅的用心。

想了解更多資訊？歡迎點擊下方連結，讓名悅時尚診所專業團隊為您量身規劃。

📍 診所資訊

【重要提醒】 本文旨在提供相關資訊，並非療程推薦。任何醫療行為均有其介紹、禁忌症與注意事項，請務必親自與專業醫師進行面對面諮詢，並由醫師依個人狀況做出診斷與建議。

以上訊息由【名悅時尚診所】提供