台北通魔案！張文為何縱火、隨機殺人、墜樓 精神科醫師剖析犯案心態

台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在北捷台北車站投擲煙霧彈、中山站誠品百貨南西商圈隨機傷人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。對此，人在日本旅遊的精神科醫師沈政男今（20）日在臉書表示，日本媒體也報導了台北隨機殺人事件，日本稱這類犯案者為「通魔」，而嫌犯通常有5種共同點，鄭捷也符合類似特徵。

​27歲嫌犯張文因妨害兵役通緝中，由於事發時時值周五，中山站及台北車站周邊人潮洶湧，不少民眾錄下行兇現場，在網路上瘋傳，場面怵目驚心，張文父母北上做筆錄，行兇動機仍有待檢警調查。沈政男指出，日本2008年發生的秋葉原通魔事件，與台北隨機殺人事件有幾個共同點，而這也是這類隨機殺人事件的共同點。

廣告 廣告

沈政男列舉，年輕男性犯案、單獨犯案、犯案者社交孤立，跟親友沒什麼來往、工作不穩定、被害者無特定性別與年齡傾向。他進一步說，因犯案者已墜樓死亡，目前難以確定動機，一般來說都有對自身境遇的不滿及報復的傾向，鄭捷也符合上訴特徵；張文特殊之處在於犯案前先在多處縱火，連租屋處都燒了，殺人前也施放煙霧彈，似乎想要造成社會動盪。

沈政男說，媒體稱縱火是要調離警方，但他認為可能是根本不想活了，於是大幹一番，這從連租屋處都燒毁可以看出來，這類犯案者常有恨世與厭世的兩種情緒，一來自己不想活了，再者因為對社會懷有恨意與報復之心，而對不特定的人士展開大規模攻擊。他多年前曾評論，應該多了解鄭捷，就是這個意思，了解犯案動機，才能作為防範的參考。

自殺防治標語

更多風傳媒報導

