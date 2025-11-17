「台北造起來ㄈㄥ年慶」24家台北特色好店 品牌轉型共創魅力新城事

圖▲114年度台北造起來店家與主辦單位及輔導顧問合影。

【記者張嘉誠／綜合報導】

從老店家到新品牌，「台北造起來」在第11個年頭成果再度精彩綻放！今(114)年度「台北造起來ㄈㄥ年慶」11月15日於永樂廣場盛大登場，以「一店一景・城事新生」為主題，集結今年輔導的10家再造店家與14家型店品牌，一共24家台北好店新出爐。現場除有店家展售與試吃體驗外，更推出「闖天關・抽好禮──你該知道的品牌二三事」有獎徵答活動，邀請民眾遊逛現場攤位，探索店家的品牌故事與改造亮點，共同為「台北造起來」喝采！

廣告 廣告

圖▲臺北市政府俞振華副秘書長巡禮店家攤位。

臺北市政府俞振華副秘書長表示，自104年起，為協助本市店家轉型升級，市府推動「台北造起來」店家再造計畫，聯手專業顧問團隊與設計團隊，從經營策略、品牌定位、故事文字、形象設計及空間改裝等面向，輔導店家轉型，不僅翻新整體品牌形象，更開創新型態營運模式，讓店家由內而外翻轉升級，至今已輔導219個店家。推動草創期以大稻埕的傳統老店為起點，逐漸擴散至萬華區，形成街廓效應，並拓展至全市各區域，其中大稻埕輔導44家、萬華區40家及大安區41家，並逐擴至其他行政區。輔導課程因應環境改變調整內容如開設ESG、SDGs及AI等相關課程，並以系列行銷推廣，更新「好店探遊」大稻埕與萬華艋舺中英文摺頁地圖、「旅人走讀」讓民眾走訪歷屆亮點店家等活動，店家即景點，從店家、街區到城市，11年來點、線、面擴散發酵，打造魅力臺北！

從一家店到一整條街，從街區到整座城市，「台北造起來」持續於本市打造城市觀光店家景點。如今年入選的店家中，迪化街三大魚丸老字號「味香」，本次改造幽默借名對面的知名古蹟景點「十連棟」，改名「食連動魚丸」全新出發，煥然一新的門面形象與老街巧妙融合，更在三層樓老屋裡開設現煮立食區及魚丸文化館，並順勢推出甜不辣酥常溫點心，由to B拓展到to C市場；另由萬華老字號「西門麵店」二代創立的「德聚餅舖」，本次改造以「麵而優則餅，漢味西門町」為定位主軸，融合武財神意象與年輕感設計，翻轉傳統漢餅印象，打造台北餅拓觀光伴手商機；而來自東區的老茶行二代品牌「茶山謎路」，經過改造挖掘商品特色，以「用信念攀登的至善茶境」的定位再出發，打造質感品茶的深度體驗空間；位於民生社區富錦街上，創辦人來自山東煙台的「一戶水餃」更名「一季戶味」，改造後以響亮slogan「魚蔬鮮有時，錯過等下次」，展現「山東味節令水餃」的稀有價值感，打通隔壁空間的店面以家鄉特色重新妝點，並增設內用座位區，醒目門面亮眼吸睛，顧客紛讚最美水餃店；另有大稻埕碾米世家「葉晋發」，透過輕改造更名為「葉晋發 飲舊館」，依循「稻埕碾米世家的歲月策展」定位，於老屋一進打造時光廊，二進以古董史坦威自動演奏鋼琴作為空間亮點，結合茶飲深化老屋參觀體驗，讓人跟著米香與琴音回到1923！

圖▲114年度台北造起來ㄈㄥ年慶。

為了讓更多人看見「台北造起來」的好店特色魅力，於「我是商Ya人」粉絲專頁舉辦「2025台北造起來最佳品牌」活動，邀請市民共同選出心目中最具代表性的改造品牌，活動期間即日起至11月18日(二)，歡迎民眾朋友踴躍參與，為最喜愛的品牌應援！

今年「台北造起來」更特別推出3條結合捷運沿線再造亮點店家的微旅行，串聯各區文化景點與特色好店，讓民眾親身踏訪店家改造成果與品牌故事。活動將於11月19日、22日及23日舉行，分別以「拾光新生」、「老派浪漫」及「風格日常」為主題，走訪永康商圈、大稻埕、西門町等地，由專業導覽員帶領體驗再造店家魅力、品味在地美食與文化，亦讓參與者在旅途中感受城市再生的脈動。更多活動與好店資訊，請關注「台北市商業處—我是商Ya人」粉絲頁(https://www.facebook.com/tcooc)。