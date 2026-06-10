台北連日大雨！陳勢安機車後座開唱悲慘度升級 苦喊「給我痛快一槍」
陳勢安近日推出全新專輯《我墜落你自由》，以當代都會男子情感圖鑑為核心主題，實體專輯預購奪下博客來音樂館與華語館的雙料冠軍。今（10日）宣布將於7月19日舉辦新專輯唯一台北簽唱會，這也是他睽違2年再度與粉絲進行近距離互動。
陳勢安興奮表示：「有2年的時間沒有和粉絲近距離互動了，我真的非常期待和大家見面，希望大家都能來。」
剛見面就要倒著拍痛哭爭吵 陳勢安展現演員級神演技
這次主打歌〈給我一槍〉MV特別邀請金曲鬼才導演Birdy執導，陳勢安更親自上陣主演，詮釋都會男子的情感創傷。導演特別以8mm底片攝影機作為「槍」的象徵，記錄曾經幸福卻也最刺痛的畫面。陳勢安在MV中演技大噴發，哭戲一步到位、眼淚直直落下，讓全場讚聲不斷。
談到這次的高難度拍攝，陳勢安坦言：「這次拍攝最難的地方就是導演是倒著拍，先拍攝情緒最濃烈的部分。我和女主角才剛見面，還沒時間熟悉、培養感情，就要演出爭吵、痛哭的部分，難度蠻高的。」他透露歌曲道出愛而不得最殘酷的模樣，與其被感情消耗，不如痛痛快快地給我一槍，至少讓感情能有結束的地方。
活網人後座淋雨悲慘度升級 網友驚呼吃到雨水了嗎
身為資深「活網人」的陳勢安，最近在網路上拍攝一系列Reels影片頻頻創造話題。日前他配合全台連日大雨，高調公布一段自己穿著雨衣坐在摩托車後座、在大雨中大聲唱著〈給我一槍〉的宣傳短片，影片最後他還用手抹去臉上不知是雨水還是淚水的狼狽畫面，一上架立刻引爆社群討論。
陳勢安笑稱：「本來只是想在機車上哼幾句，蠻輕鬆美好的，結果每天都雨天！悲慘度升級1000%。」大批網友看完也紛紛爆笑留言互動，大讚他非常應景且每天都有創意，甚至有不少網友高調喊話自願當司機載他，直呼這首歌簡直是下雨天必聽的悲慘神曲。
陳勢安《我墜落你自由》唯一台北簽唱會
時間：7/19，15:00
地點：統一時代百貨台北店1樓
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