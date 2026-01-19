【商家指南推廣專題】

圖片由加分100%浜中特選昆布鍋物－台北忠孝店提供

在火鍋美食競爭激烈的城市裡，價格親民、口味富含記憶點的台北連鎖平價自助吧火鍋推薦品牌「加分100%浜中特選昆布鍋物」（網友簡稱「加分火鍋」），是這些年來不少上班族與學生族群的日常選擇，主打高CP值的日式昆布湯底、無限取用自助吧與輕鬆用餐氛圍，其中濃郁順口的牛奶白醬鍋系列最受顧客歡迎和討論，過去10年來帶給無數顧客度過放鬆又滿足的用餐時光。

「加分100%浜中特選昆布鍋物」成立於2015年，創辦人由於自身北上創業，親身經歷年輕世代在城市生活的壓力，於是希望打造消費金額平易近人的火鍋店，以平實價格、穩定品質與溫馨氛圍作為核心，創立台北連鎖平價自助吧火鍋推薦品牌，聚會、家庭或個人用餐皆非常適合的親民鍋物。

廣告 廣告

經我們暸解，加分火鍋堅持選用日本北海道浜中町特選昆布，昆布品質厚實、香氣飽滿，每日熬煮四到六小時以便完整釋放昆布的鮮甜，搭配蔬菜與肉品，湯底自然堆疊食材的口感層次。牛肉品項更經店家精心挑選肉質和等級，即使在平價消費中，顧客仍能滿滿感受到店家選擇食材的用心，使加分成為許多老饕心目中的台北連鎖平價自助吧火鍋推薦品牌。

而主導火鍋整體風味的靈魂湯底「經典白醬系列」，更是加分火鍋品牌代表，牛奶白醬鍋以昆布湯為基礎調製而成，口感滑順卻不厚重，加入精心挑選的肉品與海鮮，細膩滋味令人不由得一口接一口。

除了湯底與肉品，品牌近年更陸續升級用餐體驗，推出副食、飲料、甜點、冰沙與雙淇淋自助吧，並營造網美等級明亮整潔的精緻用餐環境，成為學生、上班族、家庭日常想吃鍋時的口袋名單，豎立起台北連鎖平價自助吧火鍋推薦的口碑。

品牌經理指出，「加分100%浜中特選昆布鍋物」一直期許能給予顧客輕輕鬆鬆「簡單就很加分」的用餐感受，目前在台北、新北、桃園、基隆、台中皆有直營門市（所有門店皆評比4星以上），而新北汐止及台中二店預計在2026年將陸續開幕，此外為顧及品質，目前均未開放加盟。若平假日想與親友相聚，或是下班後想一個人靜靜享受吃鍋，加分天然昆布湯底的牛奶白醬鍋與自助吧，非常能滿足大家對美食小確幸的追求，歡迎點擊以下連結，了解更多台北連鎖平價自助吧火鍋推薦「加分100%浜中特選昆布鍋物」品牌資訊。

更多台北連鎖平價自助吧火鍋推薦品牌資訊請洽以下連結

品牌：加分100%浜中特選昆布鍋物－台北忠孝店

電話：0910382920

地址：台北市大安區忠孝東路四段17巷34號（忠孝復興捷運站）

時間：週一至週五12:00~22:30，週六、日11:30~22:30

官網：https://rink.cc/6r7ep

FB：https://rink.cc/qekex

以上資訊由加分100%浜中特選昆布鍋物－台北忠孝店提供