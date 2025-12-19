台北連2起隨機恐攻！目擊者「嚇到發抖」：像喪屍現場

社會中心／周孟漢報導



今（19）日台北1天連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷，場面相當驚悚，事後這名犯嫌在被遭警方包圍後，當場墜樓、失去生命跡象，目前正在搶救中。社群上也有許多目擊者透露當下心聲，直喊「路上好像喪屍現場」。





北車、中山連2起隨機恐怖攻擊！目擊者泛淚「嚇到發抖」：路上好像喪屍現場

特勤部隊進進入百貨公司。（圖／民視新聞）





今日下午5時24分，北捷板南線台北車站M7出口外，驚傳有民眾丟擲煙霧彈，導致現場1位57歲男子受傷倒地、失去生命跡象。事情發生後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，人就站在捷運出口前的大馬路上，同樣丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊，甚至闖入品南西店，嚇得民眾四散，目前累計至少9人受傷，其中4人傷勢嚴重，不過稍早這名犯嫌在被遭警方包圍後，當場墜樓、失去生命跡象，目前送醫搶救中。

中山商圈外救護車抵達。（圖／民視新聞）





而在事發當下，不少網友紛紛在Threads上發文驚曝心聲，「超可怕中山有人投放煙霧彈 路上超多人在跑，還跑進去誠品裡面丟！聽路邊阿姨說他從北車就開始丟，導致路上交通癱瘓，嚇爛路上好像喪屍現場」、「剛在捷運上看到北車新聞，一出中山外面又一顆，大家不知道發生什麼事一直亂竄亂叫，現在全部都是消防車救護車跟警車，嚇到發抖」、「第一次上演真實逃命，然後還錄到我想跟路人一起躲，但門被關起來了」、「經歷過鄭捷事件之後又有這種人」、「我還想說怎麼突然那麼多人在跑，中山我對你有點陰影了」。





