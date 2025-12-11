styletc

台北週末必踩點！Jo Malone London 英倫放玩派對快閃店、Café Kitsuné × Iittala 冬季限定美拍全攻略

黃筱婷
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

聖誕燈光亮起，台北的節慶氛圍被推至最高點。今年最值得衝的兩個打卡新地標——Jo Malone London「英倫放玩派對快閃店」與 Café Kitsuné × Iittala 冬季限定咖啡館——正式接力登場！

1.Jo Malone London × LINE 禮物「英倫放玩派對快閃店」：巨型遊戲 × 香氛禮盒的節慶派對

巨大西洋棋 × 撲克牌奇幻佈景：最吸睛的中山商圈新地標

Jo Malone London 今年聖誕首度攜手 LINE 禮物，於台北中山商圈 NO COFFEE 打造 6 天限定快閃店。

廣告

空間以 2025 聖誕系列《Fun & Games 放玩派對》為靈感：包括黑白棋盤延伸整場景，巨大西洋棋與禮盒堆疊，牆面漫天飛舞巨型撲克牌，撲克牌花色鏡面打造奇幻反射，宛如踏入前衛又童趣的英倫遊戲屋，怎麼拍都像雜誌大片。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

最狂亮點：中獎率 100%「Fun & Games」互動轉盤

完成指定步驟即可參加，每人都有禮物：包括Jo Malone London 限定餅乾、客製化字母吊飾香氛潔膚露 100ml、、香氛護手霜 10ml、NO COFFEE「中杯升級大杯」優惠券，拍照＋發文＋加入 LINE 官方帳號＝好禮直接帶走！

聖誕快閃限定組合：最輕鬆的送禮方式就在這裡

① 聖誕節限定香氛糅香組 1,945

兩款 9ml 香水迷你瓶，可自由搭配香調，是香氛控最愛的入門選。

圖說：Jo Malone London 聖誕節限定香氛糅香組 1,945元（圖／品牌提供）

② 經典／限量香氛隨行禮盒 950–995

9ml 小香最適合交換禮物，一盒入手兩款氛圍感香調。

③ 經典香氛護手護膚雙星禮盒 950

內含護手霜 10ml＋潤膚霜 15ml，小容量方便隨身帶，是最實用又帶節慶包裝的暖心小禮物。

左：Jo Malone London經典／限量香氛隨行禮盒 950–995元、(右)Jo Malone London 經典香氛護手護膚雙星禮盒 950元（圖／黃筱婷攝）
左：Jo Malone London經典／限量香氛隨行禮盒 950–995元、(右)Jo Malone London 經典香氛護手護膚雙星禮盒 950元（圖／黃筱婷攝）

限定加碼：購買指定組合即贈「薑餅人拿鐵」乙杯

快閃期間與 NO COFFEE 合作推出：

「Gingerbread Latte 薑餅人拿鐵」——

以肉桂、丁香、薑、肉荳蔻等香料與糖蜜熬製特調糖漿，搭配耶加雪菲咖啡，香料層次濃郁、香氣滿分。

凡於現場購買或於指定期間在 LINE 禮物下單即可獲得實體兌換券。

限定加碼：購買指定組合即贈「薑餅人拿鐵」乙杯，凡於現場購買或於指定期間在 LINE 禮物下單即可獲得實體兌換券。（圖／黃筱婷攝）
限定加碼：購買指定組合即贈「薑餅人拿鐵」乙杯，凡於現場購買或於指定期間在 LINE 禮物下單即可獲得實體兌換券。（圖／黃筱婷攝）

2.Café Kitsuné × Iittala：巴黎 × 北歐的「冬季儀式感咖啡館」正式登場

如果 Jo Malone London 是今年冬天最熱鬧的派對場景，那 Café Kitsuné 就是最溫暖、最療癒、最適合慢慢拍、慢慢喝的一間質感系咖啡館。

Iittala 聯名馬克杯：四色極簡控必收

Café Kitsuné 攜手芬蘭設計品牌 Iittala 推出限量 Teema 馬克杯四色：抹茶綠、櫻花粉、卡布棕、芝麻灰，霧光釉面沉穩又柔和，0.3L 容量剛剛好，是冬季最值得入手的儀式感收藏。

Café Kitsuné × Iittala Teema 系列馬克杯 0.3L／1,300元（圖／品牌提供）
Café Kitsuné × Iittala Teema 系列馬克杯 0.3L／1,300元（圖／品牌提供）

Festive 聖誕限定系列：小狐狸控尖叫！最療癒冬季禮物一次收

必買排行：包括米紅條紋羊毛圍巾、米紅條紋羊毛毛帽、米紅條紋羊毛被毯、金色聖誕樹裝飾球、雪人狐狸咖啡師雪球！​

米紅條紋羊毛圍巾 5,300元；米紅條紋羊毛毛帽 3,300元；米紅條紋羊毛被毯 7,900元；金色聖誕樹裝飾球 1,800元；雪人狐狸咖啡師雪球 1,600元（圖／品牌提供）
米紅條紋羊毛圍巾 5,300元；米紅條紋羊毛毛帽 3,300元；米紅條紋羊毛被毯 7,900元；金色聖誕樹裝飾球 1,800元；雪人狐狸咖啡師雪球 1,600元（圖／品牌提供）

冬季限定菜單：抹茶控與甜點控的天堂

Café Kitsuné 冬季甜點與飲品每年都爆紅，今年包括：兩款飲品聖誕熱巧克力和焦糖玫瑰奶茶，兩款甜點分別為：抹茶蒙布朗（柚子＋芒果驚喜口感）和佛手柑巧克力柚子慕斯！

Café Kitsuné 聖誕限定甜點與飲品（圖／品牌提供）
Café Kitsuné 聖誕限定甜點與飲品（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章
章若楠「尖叫之夜」美成一幅畫！雪白披風禮服仙氣炸裂，盤髮造型宛如豪門千金，3款「氛圍感」新品打造同款初戀顏
把歐洲的聖誕氣息帶回家！2025聖誕香氛蠟燭推薦：Skandinavisk北極光、Claus Porto皇家禮盒，用香氣溫暖歲末時光
BLACKPINK師妹團MEOVV降臨高雄！「人間小貓咪」Ella妝容解析，4招畫出撩人貓系電眼

其他人也在看

2025年度熱銷榜，特殺39折起，各類Top3神榜：NB、NIKE、SK-II、雅詩蘭黛、LONGCHAMP、GOYARD，今年沒跟上的流行，一次補課！

2025年度熱銷榜，特殺39折起，各類Top3神榜：NB、NIKE、SK-II、雅詩蘭黛、LONGCHAMP、GOYARD，今年沒跟上的流行，一次補課！

這次都只挑「年度熱銷Top3」，不是小編說了算，而是靠實際銷量、網路呼聲、社群討論度一層層刷出來的真排行榜。能擠進前三名的都狠角色。

Yahoo好好買 ・ 6 小時前發起對話
2025素食餐廳/吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓、小小樹食、Miacucina… 餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦

2025素食餐廳/吃到飽推薦｜果然匯、漢來蔬食、養心茶樓、小小樹食、Miacucina… 餐券優惠總整理 米其林認證的好吃！肉食控也嘴角失守啦

近年的素食與蔬食料理，不只越做越精緻，味道富含層次，料理風格更跨越國界，比肉食料理更能展現出一間餐廳的功力，就連非吃素者也常慕名而來。「揪愛Mei」小編這次精選7家高人氣的素食／蔬食餐廳，從飯店美饌、吃到飽、港式飲茶到無菜單料理，帶你走進蔬食料理的多重宇宙！

Yahoo夯好物 ・ 48 分鐘前1
冬季進補神隊友！從水波爐到電火鍋，讓你在家輕鬆煮出五星級暖心料理

冬季進補神隊友！從水波爐到電火鍋，讓你在家輕鬆煮出五星級暖心料理

隨著氣溫驟降，想喝熱湯、吃火鍋的慾望直線上升，現在正是升級廚房裝備的最佳時機。趁著雙12年末強檔優惠，快把這些「冬季料理神隊友」帶回家！象印更加碼抽iPhone17！無論是單身租屋族的快享鍋，還是家庭必備的水波爐、大容量鴛鴦鍋，都能讓你在寒冬中輕鬆端出暖心料理，工作再忙也能好好吃飯！

Yahoo好好買 ・ 6 小時前發起對話
現在換電腦CP值最高！5折螢幕限量搶，Acer x 電暖器聯合品牌週，最高回饋萬元起！

現在換電腦CP值最高！5折螢幕限量搶，Acer x 電暖器聯合品牌週，最高回饋萬元起！

近期記憶體市場因AI伺服器需求強勁，各類型商品開始出現缺貨潮，像是電腦設備的GPU、SSD均因市場貨況關係，紛紛開始調整售價，想要換新電腦設備不妨趁年底這一波購物平台雙12檔期，趁價格尚未全面漲幅前，採購最有CP值的設備！12/8-12/14acer與電暖器精選品牌聯合歡慶雙12，心動不如法上行動，陪你一起暖暖過冬天～

Yahoo好好買 ・ 1 天前發起對話
女人寵愛自己，把握雙12入手！保養禮物推薦！網友大推這款「國民乳霜」、面膜直降5折起、修護精華趕快買起來 | 揪愛Mei

女人寵愛自己，把握雙12入手！保養禮物推薦！網友大推這款「國民乳霜」、面膜直降5折起、修護精華趕快買起來 | 揪愛Mei

女人無論在職場、家庭、育兒生活中總是勞心勞力，卻往往忘了疼愛自己。其實不用靠別人寵，我們也能好好愛自己，最簡單的就是從保養開始，讓自己變漂亮就能有好心情，保養更是一種溫柔對待自己的方式，能讓內心感受到愛與尊重。趁著一年一度的雙12超級折扣，跟著最會省錢的購物專家「揪愛Mei」來挑選一份珍貴的禮物，讓你散發閃耀動人的魅力！

Yahoo夯好物 ・ 10 個月前發起對話
寒流週末到！雙12保暖神器推薦：超夯日本BRUNO暖杯墊、SPA泡腳機現省千元 交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推好物

寒流週末到！雙12保暖神器推薦：超夯日本BRUNO暖杯墊、SPA泡腳機現省千元 交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推好物

年末最後一波雙12優惠，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年末優惠檔期入手購物車清單，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著冷空氣一波波，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！

Yahoo夯好物 ・ 1 個月前發起對話
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我

昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我

梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前97
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝　雨下最猛地區出爐

好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝　雨下最猛地區出爐

中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。

中時新聞網 ・ 2 小時前5
60歲唐綺陽減重28公斤　大讚「銀耳」是瘦身好朋友

60歲唐綺陽減重28公斤　大讚「銀耳」是瘦身好朋友

知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」

中天新聞網 ・ 5 小時前34
請假新制2026元旦上路！　全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分

請假新制2026元旦上路！　全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分

勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...

CTWANT ・ 6 小時前11
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫

棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫

中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲

自由時報 ・ 22 小時前27
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」　恐冷到這天

入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」　恐冷到這天

鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...

CTWANT ・ 1 小時前3
川普「金卡」啟動　3110萬元換美國永居

川普「金卡」啟動　3110萬元換美國永居

[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...

今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前30
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做

女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做

一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。

鏡報 ・ 1 小時前1
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了

余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了

胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前22
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販

強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前1
MLB／王建民出席冬季會議　當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」

MLB／王建民出席冬季會議　當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」

大聯盟冬季會議近期在佛州舉辦，樂天桃猿教練曾豪駒日前以WBC台灣隊總教練身份赴美參加，沒想到王建民竟然也到場，而且還有當地記者在個人社群上發文，直呼竟然能偶遇當年洋基19勝「王牌投手」。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前8
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲　恐凍破10度

午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲　恐凍破10度

今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。

中天新聞網 ・ 9 小時前4
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前39