台北週末必踩點！Jo Malone London 英倫放玩派對快閃店、Café Kitsuné × Iittala 冬季限定美拍全攻略
聖誕燈光亮起，台北的節慶氛圍被推至最高點。今年最值得衝的兩個打卡新地標——Jo Malone London「英倫放玩派對快閃店」與 Café Kitsuné × Iittala 冬季限定咖啡館——正式接力登場！
1.Jo Malone London × LINE 禮物「英倫放玩派對快閃店」：巨型遊戲 × 香氛禮盒的節慶派對
巨大西洋棋 × 撲克牌奇幻佈景：最吸睛的中山商圈新地標
Jo Malone London 今年聖誕首度攜手 LINE 禮物，於台北中山商圈 NO COFFEE 打造 6 天限定快閃店。
空間以 2025 聖誕系列《Fun & Games 放玩派對》為靈感：包括黑白棋盤延伸整場景，巨大西洋棋與禮盒堆疊，牆面漫天飛舞巨型撲克牌，撲克牌花色鏡面打造奇幻反射，宛如踏入前衛又童趣的英倫遊戲屋，怎麼拍都像雜誌大片。
最狂亮點：中獎率 100%「Fun & Games」互動轉盤
完成指定步驟即可參加，每人都有禮物：包括Jo Malone London 限定餅乾、客製化字母吊飾香氛潔膚露 100ml、、香氛護手霜 10ml、NO COFFEE「中杯升級大杯」優惠券，拍照＋發文＋加入 LINE 官方帳號＝好禮直接帶走！
聖誕快閃限定組合：最輕鬆的送禮方式就在這裡
① 聖誕節限定香氛糅香組 1,945元
兩款 9ml 香水迷你瓶，可自由搭配香調，是香氛控最愛的入門選。
圖說：Jo Malone London 聖誕節限定香氛糅香組 1,945元（圖／品牌提供）
② 經典／限量香氛隨行禮盒 950–995元
9ml 小香最適合交換禮物，一盒入手兩款氛圍感香調。
③ 經典香氛護手護膚雙星禮盒 950元
內含護手霜 10ml＋潤膚霜 15ml，小容量方便隨身帶，是最實用又帶節慶包裝的暖心小禮物。
限定加碼：購買指定組合即贈「薑餅人拿鐵」乙杯
快閃期間與 NO COFFEE 合作推出：
「Gingerbread Latte 薑餅人拿鐵」——
以肉桂、丁香、薑、肉荳蔻等香料與糖蜜熬製特調糖漿，搭配耶加雪菲咖啡，香料層次濃郁、香氣滿分。
凡於現場購買或於指定期間在 LINE 禮物下單即可獲得實體兌換券。
2.Café Kitsuné × Iittala：巴黎 × 北歐的「冬季儀式感咖啡館」正式登場
如果 Jo Malone London 是今年冬天最熱鬧的派對場景，那 Café Kitsuné 就是最溫暖、最療癒、最適合慢慢拍、慢慢喝的一間質感系咖啡館。
Iittala 聯名馬克杯：四色極簡控必收
Café Kitsuné 攜手芬蘭設計品牌 Iittala 推出限量 Teema 馬克杯四色：抹茶綠、櫻花粉、卡布棕、芝麻灰，霧光釉面沉穩又柔和，0.3L 容量剛剛好，是冬季最值得入手的儀式感收藏。
Festive 聖誕限定系列：小狐狸控尖叫！最療癒冬季禮物一次收
必買排行：包括米紅條紋羊毛圍巾、米紅條紋羊毛毛帽、米紅條紋羊毛被毯、金色聖誕樹裝飾球、雪人狐狸咖啡師雪球！
冬季限定菜單：抹茶控與甜點控的天堂
Café Kitsuné 冬季甜點與飲品每年都爆紅，今年包括：兩款飲品聖誕熱巧克力和焦糖玫瑰奶茶，兩款甜點分別為：抹茶蒙布朗（柚子＋芒果驚喜口感）和佛手柑巧克力柚子慕斯！
