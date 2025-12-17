台北週末新提案：從大稻埕到淡水的「電輔車」懶人攻略，2 小時輕鬆解鎖金色水岸

從大稻埕到淡水的「電輔車」懶人攻略

這週末不想只是睡到飽？試試看這條「去程運動、回程耍廢」的黃金路線，只要兩個小時，就能從台北市區無縫接軌淡水老街！

完美的 8:00 AM 出發 我們從6號水門（大稻埕/延平河濱）出發，沿著淡水河岸一路往北。這時候太陽還不大，河風超級涼爽！🌬️

Ubike 電輔車 = 輕鬆神隊友 強烈建議租借 Ubike 2.0E (電輔車)！ 不用擔心體力不支，輕輕一踩就有電力推進，面對逆風或是小緩坡根本如履平地。這不是騎車，這是「貼地飛行」啊～大約 2 小時就能輕鬆抵達淡水。

淡水老街早午餐 運動完的獎勵就是吃！ 抵達淡水剛好是早午餐時間，避開了下午的擁擠人潮。阿給、魚丸湯、古早味蛋糕直接開吃，看著河岸發呆，這才是假日該有的樣子。

捷運回程的幸福 吃飽喝足不用擔心還要騎回去（想到逆風就累…）。 直接把車還在淡水捷運站，刷卡進站，搭上捷運吹冷氣睡個午覺回台北。醒來剛好精神飽滿，還賺到了一個健康的早晨！

行程重點： ✅ 起點： 台北市6號水門 (租 Ubike 2.0E) ✅ 路線： 金色水岸自行車道 (約 20km) ✅ 終點： 淡水老街 (還車吃美食) ✅ 回程： 捷運淡水信義線 (輕鬆返航)

這樣安排的優點：

時間效益最大化： 利用早晨涼爽時段運動，中午前抵達目的地，避開下午熱島效應與觀光人潮高峰。 體能門檻降低： 引入「電輔車」作為變數，將原本中高強度的 20km 騎行，轉化為低強度的休閒活動，擴大適配族群（親子/長輩皆可）。 沉沒成本最小化： 利用「甲地乙還」與「捷運回程」，消除了傳統騎車必須「原路折返」的心理壓力與時間成本。

週休假日待在家好無聊嗎？那來點新鮮空氣，踩上單車放鬆心情的慢騎漫遊～一開始可以從悠閒環湖開始，接著慢慢的突破極限、超越自我的挑戰！新北市的台北河濱自行車道、新北淡水河左岸自行車道、新北大漢及新店溪自行車道等等，都有許多創意的地景或是特色公園，搭配周邊的美食或是老街，讓親子騎腳踏車可以更有趣。這樣假日完美的結束，回到家後舒服的泡個澡，一夜好眠，隔日精神氣爽的上學上班，這就是生活裡的小美好！

●路線一，輕鬆17K：

14:00新月橋旁停車場→14:30租車(新月橋站)→15:00(華江橋下站)→15:30(鴨鴨公園)→16:00(蝴蝶公園)→16:30(恐龍公園)→17:00折返至(新月橋站)。

開車定位在「新月橋停車場」後，過個馬路即可腳踏車租借站，各式腳踏車：親子車、淑女車、變速車、電動車應有盡有，可用悠遊卡扣款，但記得儲值要有得扣款哦！

@新月橋租借站：車款與費率：https://goo.gl/InvcOc

＠鴨鴨地景公園

現在想看這種超狂的地景不用再跑遠，新北市三重中興橋下就有一個「鴨鴨地景公園」，不用跑遠！也不會塞人，而且還超療癒、超溫馨！還可以可騎單車順遊重新橋市集、星光碼頭。

專文：https://www.me4child.com/blog/post/46546990

@忠孝碼頭交通路線：自行開車

1. 忠孝橋中正路出口下橋→直行約100公尺→重安街及集美街口迴轉→忠孝橋下平面道路約400公尺→左轉環河南路→進右側越堤道。

2. 行駛環河南路過忠孝橋→進右側越堤道。

3. 地圖座標： 121.499947°E 25.05624°N

＠蝴蝶公園

2018新北市最新IG打卡景點「蝴蝶公園」位於新店溪左岸高灘地，介於華翠大橋與光復大橋之間，隨著花季的交接，展期到今年的７月底，從三重鴨鴨公園地景到蝴蝶公園，騎腳踏車約5分鐘時車程。這裡有九萬支風車花海，晚上還有光雕蝴蝶地景，並配合當季草花以帶狀型式栽植，草花間還設有八隻小蝴蝶展翅其中，可進入花海區休憩、攝影。

@江子翠橫移門：自行開車

從堤內環河西路四段進江子翠橫移門→接堤外道路(光復街)→經萬板大橋及華翠大橋橋下，即可到看到堤外左方的「蝴蝶公園」。

＠恐龍公園

位於中和華中橋下的和恐龍園區，壁面上的 3D立體彩繪超逼真！轉角隨時遇到三角龍、劍龍、小暴龍，還有超大恐龍蛋！快來趟文創藝術之旅吧！

詳文：https://www.me4child.com/blog/post/45618547

@前往華中橋下方的「恐龍公園」路線有下列幾種：

1、自永和橫移門(地址: 新北市永和區環河西路二段)進入後向左走，沿著新店溪自行車道前進，步行約10~15分鐘。

2、由遠雄左岸橋(地址: 新北市中和區中原二街環河西路三段口)進入河濱公園向右轉，步行約5分鐘。

3、自中原陸橋由市區跨越環河路及堤防，直達華中河濱公園。

4、由華中橋階梯，直達華中河濱公園。

5、開車前往：車可停在「仁愛公園」，經由「永和橫移門」走路約10-15分鐘

*如果是親子同行，建議選擇第2種，把車停在天橋下方，爸爸去停車，媽媽帶小孩走上天橋右轉步行5分鐘即可到達〈天橋有友善設施，適合推車、自行車〉

●路線二，挑戰20K：

14:30中正橋下停車場(永和租借站)→15:00(秀朗橋下)→15:30(陽光運動公園)→16:00(碧潭風景區)→17:00折返→17:30(秀朗橋下)→18:00(永和租借站)。

如果有自己的腳踏車當然是最好的！因為長距離踩踏，對初學者或很久未騎腳踏車的人來說，其實也是很累人的；尤其長時間的胯下摩擦、以及腳踏車高度不適、椅子太低，騎起來變駝背可是很費力！

@永和租借站：車款與費率：http://www.cycling-lifestyle.org.tw/bike_info

永和租借站緊鄰綠光河岸公園，位於永和中正橋旁的綠光河岸自行車道，可以聽到水流聲、鳥叫聲，還可以看看河岸景觀，是一個能讓大家親近自然與兒童遊樂的好去處。

約騎4.5K時來到秀朗橋下，新北市中和區自古有中和八景美稱，隨都市發展與時代變遷，昔日八景消失沒落，逐漸為世人淡忘。目前橋下空間規劃為休憩園區，並以彩繪重現舊中和八景意象，像：福和鐘聲、壁湖怪石、員山遠眺、永和暮潮、潭墘甘泉等。

沿途會經過秀朗兒童超跑園區、永和綠寶石河濱公園、陽光運動公園等，累了也可以在兒童遊樂區玩溜滑梯、鞦韆、攀岩、沙坑等。此外，這裡還有大片花海美景、極富教育與生態多樣性的景觀潮汐地、與保有既有美質喬木並運用地形創造獨特地景的大樹景觀丘等，適合挑一個暖洋洋的夏日午後來享受自在的悠閒時光！

就是這麼幸運！邊騎邊享受的同時，天上掉下一坨禮物「鴿子的屎」，還好延路的公廁挺多的，沖洗後繼續往目標前進，等會兒～一定要去買樂透！

這些孩子們好厲害，開心的到達目的地「碧潭風景區」，車停妥後走上碧潭吊橋，走到7-11休息喝個飲料，再到老街買買冰棒、炸暑條、香腸、水煎包填填肚子裡的空虛。

大夥在橋上聊聊才知道，這一晃眼已過１０年，上回來的時候大家都還是情侶，現在孩子們都已要升國中了，時間真的不留情阿～

看著你們這群小夥子會自己約下一次，這樣的運動、這樣的興趣、相信對你們的身心都是有益的，對於爸媽我們這群老人的健康更有益～

預計5點回程，中間也只有在秀朗橋下小休一下，5:45就騎回到租借站了。此地是都會區中難得可讓親子悠閒共遊、一起騎自行車的好去處。

●路線三，激進28K：

9:00 八里租借站➡八里地標➡大橋遊艇（小7休息）➡9:30 關渡橋➡10:00金色河岸觀景平台➡10:30淡水氣候觀測所➡11:00淡水捷運站(豆花)➡12:00黑殿午餐➡ 13:30淡水渡船頭➡ 14:00渡輪回八里〈約7分鐘或直接騎回八里租借站〉。

八里左岸公園內，永續教育中心旁。租借站交通資訊：自行開車的話，台北往八里方向走龍米路往「八里左岸會館」方向前進，最後右轉進入左岸會館停車場停車後步行即可到達。渡船：搭捷運至淡水站，轉搭乘淡水渡船頭順風渡船前往八里渡船頭，下船右轉往左岸會館方向約300公尺。

@八里租借站：車款與費率：https://goo.gl/A84w0Y

八里左岸自行車道，從觀音坑溪口起，一直到八仙海岸，全程大概為15公里，其地面平整，以木棧道與水泥路面交錯，沿著淡水河岸而行，沿路經過關渡大橋，八里渡船頭，一直到挖子尾生態保護區、十三行博物館，結合人文休閒與生態古蹟，非常受到大人小孩喜愛的自行車路線，假日可看見全家福一起騎車郊遊。

金色水岸自行車，道於新北市淡水區，由”關山公園”為起始點，一路延伸至”淡海新市鎮”的自行車道，全長約15公里。

這次從中由八里租借站到達淡水捷運站全程約14K，最快的話應該1.5小時可到達。

在八里左岸重整後，原本單純的綠地多了不少設施，包括自行車道、木棧道、甚至馬車道等，旅客可以在沙灘及礫灘上散步，讓身體感受與大自然的接觸，退潮時還可以捉螃蟹、挖蛤仔，玩水玩沙，一旁還設有沖洗台可以洗腳，相當貼心。

金色水岸自行車道是一條人文與自然景觀的自行車道，沿途經過”淡水紅樹林保護區”、”淡水河岸景觀步道”、”淡水老街”、”漁人碼頭”等景點，天氣好時可以眺望八里的觀音山，感覺非常愜意。淡水老街道裡人朝很多，但也可以體驗各式有趣的商店。

接著到淡水捷運站簡單的洗手洗臉，再騎到老街吃個滬尾豆花～這間滬尾豆花，是在地人推薦的古早味豆花。一年四季都有營業， 從淡水捷運站往英專路走的第一條巷子內。滬尾豆花的美味不僅淡水人都知道，連香港遊客都拿著旅遊指南慕名而來，在淡水有著不可動搖的地位。〈住址：新北市淡水區英專路21巷9號〉

學生的時候，經常騎著機車就到當時的黑店排骨吃飯，當時就是個民宅，沒想到多年後重新改裝成黑殿飯店，整家店乾淨明亮，口味也多了，滷味必點！黑殿飯店（原黑店排骨飯），住址：淡水區中正路一段62巷10號

淡水紅毛城週圍也有許多的景觀餐廳及親子餐廳、甚至是星巴克。「淡水老街」在街道兩旁林立熱鬧的商店，包含有濃濃古早味的米行、餅舖等；老街裡可以尋寶、品嚐美食，還有古蹟可參觀，是遊人必去的超人氣景點，著名在地特產包括古早味現烤蛋糕、阿給、烤魷魚、阿婆鐵蛋、魚酥、巨無霸冰淇淋、魚丸等等，都是來老街非吃不可的美食。

從八里租借站到淡水渡船頭約14公里，折返約為28公里，如果太累可以在淡水渡船頭搭船回八里即可。人跟騎踏車是分開計價，相關價目如後：

【順風航業】

◎淡水~八里 票價 Tamshui~Bali Price：

全票 Adult Ticket NT 20元。 半票 Discount Ticket NT 10元。

自行車 Bicycle NT 25元。 機車 Motorcycle NT 35元。

公教月票 NT 730元。 學生月票 NT 320元。

※航程時間：約7分鐘。每船載客人數：限乘 61人，限乘 76人 二款。

※航行時間：07:00~20:00，例假日到22:00。(平日每10至15分一班，假日每3至5分一班)

◎淡水~漁人碼頭 票價Tamshui~Fishermans Wharf Sale Price：

全票 Adult NT 50元。 全票來回 Adult Round Trip Ticket NT 100元。

半票(小孩、老人、殘障) Discount Ticket(Kids Senior Handicpped) NT 25元。

半票來回 Discount Round Trip Ticket NT 50元。

※航程時間：約12分鐘。每船載客人數：限乘 50人。

※航行時間：09:00~20:00，例假日到22:00。(平日每15至20分一班，假日每6至8分一班)

●路線四，呸屎臉42K：

9:00大稻埕租借站→龍山河濱公園〈華江雁鴨自然公園〉→雙園河濱公園→華中河濱公園〈馬場町紀念公園〉→古亭河濱公園〈永福橋下溜滑梯〉→安坑交流道下〈自行車躍動體驗場「微樂山丘」〉→12:30碧潭風景區→回程

這是休糾一起去騎卡打掐，這風和日麗的好舒服呀！默默的就從大稻埕租借站殺到了碧潭，有人提議回程改搭捷運，但小孩們覺得意猶未盡，要再騎回去，老木們只好愛相隨，結果…….#我們騎了42KM (忍不住想罵拷貝)

@大稻埕站：車款與費率：http://www.ukan.com.tw/3introduction-5Dadaocheng.html

*這裡的親子車沒有電動!!

TEL：0977-320-523 (02)2557-1639

car：生西路底，大稻埕疏散門進入，大稻埕碼頭南側，附有停車場。

MRT：捷運雙連站轉乘紅33於大稻埕碼頭站下車即可抵達。

spots 1.迪化街商圈

2.永樂市場 / 霞海城隍廟

3.大稻埕-慈聖宮廟口美食

4.林柳新紀念偶戲博物館

5.蘆洲捷運線-大橋頭站

我們9:00從大稻埕租借站出發，約3個半小時經過了龍山河濱公園〈華江雁鴨自然公園〉→雙園河濱公園→華中河濱公園〈馬場町紀念公園〉→古亭河濱公園〈永福橋下溜滑梯〉→安坑交流道下〈自行車躍動體驗場「微樂山丘」〉→12:30碧潭風景區。

龍山河濱公園內有「華江雁鴨自然公園」，這裡有廣大沙洲濕地一直是許多候鳥的棲息地，數以千計的雁鴨科與鷸行鳥科等鳥類來造訪，當然也看到不少的愛鳥人士及攝影愛好在這裡捕捉最美的一刻。

這個位於新店溪畔、與青年公園為鄰的園區。原為軍用地，東臨中正河濱公園、西頻華中河濱公園、南靠新店溪、北側以水源路和青年公園相鄰。在這裡可以看到有放風箏的、打棒球的、還有許多親子遊客。在這裡的洗手間、販賣部，都還全方位供應著，累了也可以吃吃古早味的冰哊～

古亭河濱公園內的永福橋下溜滑梯，這個還算大規模的溜滑梯設施，下雨天或大熱天也不怕，有一道透明水館溜滑梯與四道磨石子溜滑梯，有遮陽的溜滑梯，旁邊有沙坑，外側還有些小餐廳，算是個中間休息溜小孩的好地方。

接著也不無聊，許的造型公共設施都可以打卡拍照，像有以愛麗斯歷險的造景、教堂、風車、雙心拱門等等。這樣走走騎騎的路線都不會感覺到累哦～

行經到新店溪右岸安坑交流道橋下，有一個自行車躍動體驗場「微樂山丘」，孩子們在這玩超久的！這區內的自行車道有碗型和波浪緩坡，可作為自行車趣味體驗點，騎乘困難度以初體驗者可以輕鬆騎乘的難度來設計，而且非常的安全！

終於在12:30來到了「碧潭風景區」，累了一上午，無暇顧及碧潭美景，民以食為天，先衝街上覓食去，此時此刻只有這些美味小吃能撫慰我們惹～

飯後發懶是正常XD，想到回程有21KM在等著，腿已先軟，老弱組不用擔心，捷運是好幫手！不想騎回程的話，可以從捷運新店站搭到北門站，購買【攜帶自行車單程票】票價$80（採人車合併收費，單趟不限里程，一律全票收費），不過有些站限制自行車出入，可能要注意一下哦！許多相關規定請詳細閱讀～※「臺北捷運公司開放旅客攜帶自行車搭乘捷運應行注意事項 」。

輕輕鬆鬆就回到了原先的大稻程租借站，還有很多力氣可以在這裡吹吹泡泡，等其他人騎回來。雖然說腳踏車也可甲租乙還，但一台車的費用大約200～300元（依車型不同而異），不用想～當然是花小錢讓人車一併回來卡划算囉！

傻傻騎回程的這組，一路到了馬場町紀念公園已騎了一大半了，這裡有廁所、有販賣部，可以稍稍休息吃支冰棒補補水再繼續（此時此刻的卡撐……疼啊！）。

下午回到台北打卡新地標大稻埕「貨櫃市集」，這樣只騎了1.5 小時！

從這張照片來看，很明顯的～大家應該都很清楚明白的了解騎了42KM跟21KM的差別了吧！

文章來源：睡天使醒惡魔