台北選泡泡瑪特、嘉義用瑪利歐！翁章梁：IP有世界性有些不是「國家」的

即時中心／温芸萱報導

嘉義縣長翁章梁今（4）日出席「2026台灣燈會TECH WORLD館」記者會，介紹科技館、燈會亮點，包括人氣瑪利歐專區、紙風車明華園及3/7 Team Taiwan大遊行，3/1開館、3/2試營運至15日展出。而對於台北燈會以「中國IP泡泡瑪特」為主題，他強調選擇瑪利歐非意識形態考量，而是吸引觀眾，「IP有世界性，有些不是國家專屬的，是世界性的」。

2026年台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義盛大登場，今年以「光躍台灣・點亮嘉義」為主題，活動規劃嘉義縣府前廣場及周邊場域，設置1座主燈、2座副燈，以及22個主題燈區，展出超過600件作品。燈會結合在地文化、藝術創作與科技展演，呈現嘉義城市特色與發展成果，吸引各地民眾前來參觀。

科技館亮點多 燈會瑪利歐專區受矚目

翁章梁今日出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會時表示，今年科技館是從日本移回台灣，部分展區曾在日本創下人氣，吸引大量排隊人潮。他提到，本次燈會除了科技館，還有瑪利歐專區，以及台灣紙風車、明華園等表演團隊展示的特色內容，而最受期待的則是3月7日「Team Taiwan大遊行」，希望當天現場民眾能一起為台灣隊加油。

翁章梁強調，科技館將於3月1日率先開館，3月2日試營運，民眾可搶先體驗，燈會期間持續展出至3月15日，希望全國民眾把握機會前來欣賞。

談及科技館移回台灣的經費，翁章梁說明，主要使用日本的剩餘款，加上行政院的支持與現有經費，經過預算撙節後，整體經費預估約8、9000萬元。他強調，燈會與科技館經費使用上兼顧效益與環保，確保資源合理運用。

台北燈會選題 無意識形態爭議

針對近期台北燈會以「中國IP泡泡瑪特」為主題，引發文化統戰疑慮，翁章梁表示，IP有世界性，有些不是國家專屬的，是世界性的。他指出，活動選擇主要是看吸引力與觀眾喜好，因此嘉義燈會選擇瑪利歐作為亮點，不必陷入意識形態爭議，重點是提升民眾的參與度與觀賞體驗。

外觀與常設館規劃

翁章梁表示，科技館的外觀無法完全復刻大阪世博館，因此採用LED牆面呈現原有風貌，並透過「生命劇場」、「自然劇場」及「未來劇場」等內容呈現完整展覽特色。他也說明，常設館無法使用的原因，是因為世博館建設多為當地量身訂做，符合循環經濟與環保規範，建館後需拆除回收，因此移回台灣後也將於燈會結束後拆除。

