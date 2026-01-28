台北還是台灣101？朝野吵翻天 陳水扁表態都要跟「她」學習

前總統陳水扁（本報資料照片）

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功登頂台北101，震撼全球，行政院長卓榮泰在社群平台發祝賀文，卻稱「台灣101」，台北市長蔣萬安反酸一句「所以我是台灣市的市長嗎」，打臉卓榮泰。前總統陳水扁表示，「台北101」或「台灣101」都沒錯，並引述董事長賈永婕先前對台北101名稱的發文，暗指別在名稱上「作文章」。

陳水扁今（28）日在臉書發文表示，台灣101或是台北101，卓榮泰、蔣萬安都對，沒說錯。其實「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是他在台北市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。「台灣的台北101簡稱台灣101，又哪裡錯了？」卓榮泰也沒有說要改名。

他指出，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣萬安也不會戲稱是「台北國的總統」吧！？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁話鋒一轉表示，他在近日發表的《台北101的前世今生》一文提到，最懂行銷也最具危機處理能力的台北101董座賈永婕，去年在立法院答覆綠委郭國文委員建議改名的質詢，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101。

他續指，賈永婕稱在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。賈永婕還說，「台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣！」

陳水扁最後表示，看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？

