台北都更借鏡上海！揭秘「張園」活化關鍵

2025上海台北雙城論壇主論壇雖然告一段落，不過分論壇以及各項參訪行程仍在繼續當中。其中媒體團部分，29日上午前往參訪位在上海南京西路核心區、現已活化為高端文商旅綜合體的大型石庫門建築群「張園」。台北市長蔣萬安28日就表示，這次沒辦法參訪張園對他來說有一些遺憾，因為能帶給台北市未來的古蹟修復、再利用、活化，能夠有些借鏡這些地方。

張園位於上海南京西路核心區，由於在清末時期位在「上海公共租界」內，清廷無權管轄，因此除了許多政治集會、演說都曾盛行於張園。現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」，融合了中西合璧的建築特色，曾是「海上第一名園」，也是上海保存最完整、風格最豐富的歷史建築之一。

張園位於上海南京西路核心區，現則已活化為高端文商旅綜合體的「大型石庫門建築群」，融合了中西合璧的建築特色，曾是「海上第一名園」。（丁上程攝）

因北市發生1219隨機殺人事件，蔣萬安將參訪上海的行程縮減為僅在28日參加雙城論壇主論壇，並當日往返上海與台北，幾乎沒有任何參訪行程。在雙城論壇主論壇結束後受訪時，蔣也表示，上海方有安排一些市政參訪行程，包括像張園，無法實際參與覺得有一些遺憾。

蔣萬安說，張園是上海市相當具有指標性的歷史園區，也透過修復再利用讓它活化，所以他很希望這樣的市政交流參訪，帶給我們台北市未來的古蹟修復、再利用、活化，能夠有些借鏡這些地方，他相信未來一定還有機會能夠來參觀。

文化局長蔡詩萍表示，雙城論壇有很多城市交流的部分，其中對文化局來說，張園是一個相當適合的地點，因為北市有老房子計畫，有各種文資修復再利用的計畫，而上海張園就是一個非常好的借鏡項目，新的面貌除了促進旅遊外，還能讓人有思古之幽情的特色，也讓他相當感同身受。

都發局長簡瑟芳也直言，安排張園的參訪是希望能夠借鏡上海這邊老屋保存、街區再生的案例，能透沿用在台北相關都市再生的議題上面，所以也很期待日後能夠有機會來到張園參訪，來引入案例回到台北做運用。

