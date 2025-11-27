台北都次團？柳采葳稱BP、GD「一代團」全去高雄 追星族炸鍋：不懂裝懂

國民黨北市議員柳采葳質詢時弄錯韓團世代分類，挨批不懂裝懂。翻攝臉書



TWICE、BLACKPINK等天團相繼來台開唱，讓高雄「演唱會之都」聲勢水漲船高。國民黨台北市議員柳采葳今（11/27）在議會質詢時，質疑大巨蛋檔期緊縮，「三代團、四代團都把大巨蛋塞滿，那『一代團』BLACKPINK、GD都去高雄」，未來台北可能只能留下「次團」。一席話卻引發追星族不滿，因為柳采葳將「韓團第幾代」資訊全都搞錯，反而引來砲轟，痛批她「不做功課」、「不懂裝懂」。

柳采葳今在議會質詢時指出，講到演唱會，大家第一時間想到的都是高雄，蔣萬安服氣嗎？雖說演唱會經濟的帶來國際觀光旅客、旅館住宿等表現非常亮眼，然而反觀台北大巨蛋明年檔期幾乎全滿，「口口聲聲要發展演唱會經濟，但場館根本不配合。」

廣告 廣告

她逐一點出大巨蛋明年每個月剩餘的檔期，包括2月剩9天，3、4月無空檔，5月僅9天，6、7、8月皆無空檔；9月只有1天，不可能辦演唱會；10月剩7天、11月無空檔，12月仍僅少量空檔等。

柳采葳說，7月至9月是全球最重要的暑假演唱會檔，但台北大巨蛋「完全無法使用」，光是三、四代就把大巨蛋檔期塞滿，BLACKPINK、GD等「一代團」都去高雄，未來巨星演出有慣性，「台北永遠可能只能有『次團』，沒有辦法有天團，天團永遠留在高雄了。」

然而，所謂韓國K-POP「幾代團」的說法，是根據「世代分類」明確且固定的劃分，例如S.E.S、神話、水晶男孩屬於一代團（2000年前後出道）；二代團（2000年–2010年）包含GD所屬的BIGBANG、東方神起、Super Junior、少女時代；2010年之後出道的「三代團」則有EXO、BTS、BLACKPINK、SEVENTEEN、TWICE；四代團（2020至今）則是aespa、ITZY、Stray Kids、i-dle等。

因此，BLACKPINK屬於三代團，GD（BIGBANG）屬於二代團，皆與「一代團」無關；更不存在「次團」一說。柳采葳的質詢內容曝光後，網友紛紛批評，「這不是蹭，什麼才是蹭？」、「我就看國民黨要惹追星人幾次」、「大概以為那些數字是分等級用的，還順便嘴一堆團是次團」、「GD四場都在台北，她到底搞清楚了沒？」、「不做功課比什麼都可怕」。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了