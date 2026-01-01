台北酷課雲 空中英語教室強檔上線

台北市教育局昨（一）日表示，持續充實「台北酷課雲」數位學習資源，今年提供更豐富的學習內容，全面更新「Hahow for Campus」跨域課程，同時新增「空中英語教室（Studio Classroom）」影音教材，以強化親師生的跨領域能力及語文素養等。

這次更新資源的服務對象擴及教師、學生及家長三大族群，台北市親師生皆可透過「台北市校園單一身分驗證服務」登入酷課雲（https://cooc.tp.edu.tw）使用，不僅可支持學生課堂學習延伸、課後自主學習及培養關鍵能力，藉此逐步建構適合全齡學習的數位學習環境。

北市教育局強調，期盼透過精選課程推薦及每日更新機制，協助親師生找到適合自己的學習節奏，並且從中穩定累積實力，另提醒各項數位學習資源僅於授權期間提供服務，「Hahow for Campus」跨域課程授權期間至一一六年十二月十二日止，「大家說英語」及「空中英語」影音教材授權期間至今年十二月三十一日止，鼓勵親師生把握使用期間善加運用。