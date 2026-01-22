台北醫學大學攜手台積電慈善基金會 前進古亭國小合辦醫學科普職業體驗

圖/台北醫學大學與台積電慈善基金會攜手，舉辦「醫生的好幫手！達文西機械手臂」活動，將醫學知識轉化成趣味的科普實驗，引領古亭國小五年級的小學生一探醫學系大門的奧秘。(台積電慈善基金會 提供)

台北醫學大學與台積電慈善基金會攜手，於今(22)日在台北市古亭國小共同舉辦「醫生的好幫手！達文西機械手臂」活動，將醫學知識轉化成趣味的科普實驗，引領古亭國小的小學生一探醫學系大門的奧秘。

活動設計透過力矩、槓桿原理與手術模擬等互動課程，引導五年級學童認識醫療科技的基本科學原理。本次活動由台北醫學大學的老師及學生志工團隊與台積電慈善基金會共同策劃，延續基金會近年推動普及式教育的公益方向，幫助孩子在早期就有機會探索多元職涯的可能性。

台積電慈善基金會近年積極推動「技職培力」與「職業探索」，引導偏鄉國中至頂尖高職的技職體驗、讓家長共同參與的職涯探索工作坊，到科普教育行動實驗室，皆「以專業為基礎的公益服務」為核心理念去落實。基金會董事長張淑芬女士也多次強調，我們要把複雜的知識教得易懂一點，孩子才會在小的時候有勇氣探索不一樣的可能，也會建立基礎的知識。本次與台北醫學大學合作，正是希望將醫療專業落實普及，讓孩子在體驗中理解醫療科技的原理。

圖/台北醫學大學陳瑞杰董事長分享立志和作為外科醫師的經驗，引來滿場喝采。(台積電慈善基金會 提供)

醫療科技 × 生活科學：用力矩與槓桿帶孩子走進手術室

活動以「力矩與槓桿」為主題，以趣味相撲比賽的力矩原理、蹺蹺板模擬器，到「假如我在開刀房」的手術模擬，讓孩子透過遊戲理解達文西機械手臂的精準操作原理。北醫大學生志工團隊也在現場講解醫療器械、透過生活化的例子與小學生對話，讓孩子可以從自然學科的視角觀察醫學的世界。

台北醫學大學董事長陳瑞杰表示，醫療科技與AI的進步讓醫療工作產生巨大變化，在醫學生知識和技術教育的過程，更應該注重學養的向下扎根。響應台積電慈善基金會的科普進入國小校園，不僅是北醫的創舉，更期望能深刻引起小學生對於醫療的認識與興趣。

負責台北醫學大學《醫學模擬教育中心》的北醫大附醫吳人傑主治醫師指出：「能帶著大學生來到古亭國小，透過服務進行學習是一件很棒的事」，第一次聽到台積電慈善基金會彭冠宇執行長提到：「台積電不是直接捐錢那麼簡易，而是提供資源並透過串聯政府、企業及其他專業組織來一起打造解決社會關鍵問題的生態系」，吳醫師很認同這個想法，他表示很高興北醫大也成為這個三角策略的一環，一起來讓社會更好。醫療的核心仍是「人」。透過這樣的科普活動，能引發學生的學習動機，並且也期待北醫大的大學生志工在服務的過程能以人為出發點，更多的理解醫療專業背後的責任、同理心與使命感。

圖/活動以「力矩與槓桿」為主題，以趣味相撲比賽的力矩原理、蹺蹺板模擬器，到「假如我在開刀房」的手術模擬，讓孩子透過遊戲理解達文西機械手臂的精準操作原理。(台積電慈善基金會 提供)

台積電慈善基金會：從偏鄉到城市，讓孩子看見更多可能

台積電慈善基金會不僅在小學投入多元、學科及技職的教育資源，更在近三年持續推動國中學生的職涯探索計畫，多次與高職合作舉辦《技職探索與親子職涯工作坊》，也召集企業到高職提供速效培力工作技能及工作機會；也與104人力銀行共同投入影像紀錄職人影片，讓學生看見多元職涯的《就業之路”Road to Employment”》；更積極在偏鄉推動《科普實驗室 Action!》，以半導體產業工程師擅長的科學轉化成有趣的教育內涵啟發孩子的好奇心與探索力。這些計畫已惠及全台超過數萬名學生，並持續擴大規模。

孩子從達文西醫學科普體驗中找到未來的可能

活動最後，北醫大學生志工與孩子們進行交流也分享自己的學習歷程。許多孩子表示第一次知道達文西手術的機械手臂，原來在生活中、在自然科的教學裡也有類似的原理，感覺有趣。

台積電慈善基金會表示，未來將持續與普及式教育合作，讓更多孩子能透過真實體驗探索職涯，並在埋下「成為幫助別人的人」種子。

圖/古亭國小邢小萍校長(左)代表感謝台北醫學大學陳瑞杰董事長帶領師生將專業的醫學常識變成有趣的科學概念。(台積電慈善基金會 提供)

古亭國小邢小萍校長感謝並表示：透過台積電慈善基金會與台北醫學大學的合作，讓孩子們第一次走進醫療世界，看見科技的原理，更重要的是感受到這群北醫學生的熱情，孩子在追求卓越的過程也要提升服務的參與，北醫大的學生無疑是最好的示範。

