台北醫院攜手國體大建構免等待的運動員醫療綠色通道

台北醫院院長鄭舜平（左）代表與國立體育大學邱炳坤校長代表簽訂運動員醫療合作MOU。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

衛福部台北醫院持續深化運動醫療服務，廿三日與國立體育大學簽署合作備忘錄（MOU）建構「運動員醫療綠色通道」，整合跨科醫療資源，提供學生運動員更即時的運動醫療服務，讓醫療專業成為學生安心訓練的堅實後盾。

雙方未來將共同推動「運動傷害防治與健康促進教育」，透過醫療與教育資源共享及專業交流，建立運動防護知識推廣與健康促進平台；台北醫院運動醫學中心將提供臨床醫療專業，結合國立體育大學的教學與訓練能量，共同規劃課程與專題講座，提升學生與教職員對運動傷害預防及健康管理的認識，落實校園運動安全文化。

曾多次擔任帕奧國家隊隊醫的台北醫院院長鄭舜平指出，該院長期關注運動員的健康需求，已陸續與多所學校建立運動員醫療合作機制；運動員醫療綠色通道以「效率與整合」為核心，透過專人窗口提供免等待掛號、快速看診、跨科會診及即時影像檢查等服務，大幅縮短診療流程，降低運動傷害風險，並加速恢復期，協助學生運動員在安全無虞的狀態下持續訓練。

國立體育大學校長邱炳坤表示，學生在訓練與競技過程中，最需要的是安全與被妥善照顧的環境。在運動部成立的時代，學校更應該用制度守護學生，透過與台北醫院合作建立學生運動傷害後送合作機制，無論是在訓練或比賽期間，學生在需要醫療協助時，都能即時獲得專業照護，讓學生安心訓練，也讓家長真正放心。