台北醫院 x 新莊國小跨域MOU 培育下一代體育新星

為打造更安全、具備專業體育運動環境，衛福部台北醫院運動醫學中心與新北市新莊國小雙方簽署合作備忘錄。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

支持校園運動環境，衛福部台北醫院運動醫學中心廿九日於新莊國小運動會中，與校方簽署合作備忘錄，象徵醫療與教育攜手，共同打造更安全、具備專業體育運動環境，為培育下一代體育新星奠定堅實基礎。

簽署儀式由台北醫院運動醫院醫學中心主任陳建龍，與新莊國小校長林惠珍完成簽約，見證此一跨域合作的重要里程碑。

林惠珍校長指出，該校手球隊訓練密度逐年提高，運動傷害風險也隨之增加，為守護孩子在追求夢想時的健康與安全，這次與台北醫院簽訂合作備忘錄，雙方建立三大合作主軸，包括「體育班醫療後送合作機制」、「就醫綠色隧道」、「運動傷害防治教育」，從場上到醫療端，全面構築校園運動守護網。

北醫運動醫學中心主任陳建龍表示，醫療後送合作機制將提供體育班學生明確的受傷後評估流程，包含急性期建議、門診綠色通道、跨科別評估與後續治療安排，確保學生在第一時間獲得最適切專業的照護。

陳建龍指出，運動醫學中心將由骨科、復健科、放射科醫師及物理治療師組成的專業團隊定期走入校園，進行運動傷害預防課程、肌力與柔軟度評估、姿勢檢查等活動，陪伴學生、教練與家長一同建立正確訓練觀念，提升運動表現、減少運動傷害。他強調，運動醫學中心將持續擴大與各級學校及社區團體合作，以專業、使命與熱情，守護每一名熱愛運動的孩子和民眾。

林惠珍表示，台北醫院加入與醫療支援機制後，讓校方在處理運動傷害時更有效率，家長也更放心孩子的運動發展。