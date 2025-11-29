台北醫院 x 新莊國小跨域MOU 培育下一代體育新星
記者吳瀛洲／新北報導
支持校園運動環境，衛福部台北醫院運動醫學中心廿九日於新莊國小運動會中，與校方簽署合作備忘錄，象徵醫療與教育攜手，共同打造更安全、具備專業體育運動環境，為培育下一代體育新星奠定堅實基礎。
簽署儀式由台北醫院運動醫院醫學中心主任陳建龍，與新莊國小校長林惠珍完成簽約，見證此一跨域合作的重要里程碑。
林惠珍校長指出，該校手球隊訓練密度逐年提高，運動傷害風險也隨之增加，為守護孩子在追求夢想時的健康與安全，這次與台北醫院簽訂合作備忘錄，雙方建立三大合作主軸，包括「體育班醫療後送合作機制」、「就醫綠色隧道」、「運動傷害防治教育」，從場上到醫療端，全面構築校園運動守護網。
北醫運動醫學中心主任陳建龍表示，醫療後送合作機制將提供體育班學生明確的受傷後評估流程，包含急性期建議、門診綠色通道、跨科別評估與後續治療安排，確保學生在第一時間獲得最適切專業的照護。
陳建龍指出，運動醫學中心將由骨科、復健科、放射科醫師及物理治療師組成的專業團隊定期走入校園，進行運動傷害預防課程、肌力與柔軟度評估、姿勢檢查等活動，陪伴學生、教練與家長一同建立正確訓練觀念，提升運動表現、減少運動傷害。他強調，運動醫學中心將持續擴大與各級學校及社區團體合作，以專業、使命與熱情，守護每一名熱愛運動的孩子和民眾。
林惠珍表示，台北醫院加入與醫療支援機制後，讓校方在處理運動傷害時更有效率，家長也更放心孩子的運動發展。
