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結合台北指南宮百年山川祭典、貓空茶文化與藝術展演的「台北里山川」，歷經5年發展成為文山區重要文化品牌，民進黨議員王閔生建議市府引進國際藝術家及表演團體、提升品牌能見度，以擴大活動規模。文化局長蔡詩萍表示，將結合「大台北國際藝術村」計畫媒合國際藝術家進駐。市長蔣萬安也允諾，會把「台北里山川」納入城市國際行銷。

指南宮於民國8年即有大規模「山川祭典」，禮祭「山靈王地之神」，王閔生指出，這些歷史至今已經超過100年，是非常珍貴的信仰文化；5年前山川祭典結合文山在地國際級表演團體「優人神鼓」，形成獨特的地方信仰及藝術文化；4年前結合地景文化藝術節擴大舉辦，並搭建表演場地「圓滿森境」，將活動命名為「台北里山川」。

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王閔生表示，「台北里山川」不只是宗教祭典，也成為文山非常重要的地方文化品牌，今年將要舉辦第5屆，逐漸做出品牌辨識度，結合指南宮百年祭典和「優人神鼓」的藝術能量，甚至貓空茶文化，展現出人與自然共生的精神，10月、11月活動舉辦期間也帶來可觀的觀光效益，再與「三貓計畫」結合活絡附近的商圈。

他說，貓空因人車爭道，將建設人行斜張橋解套，在地民眾相當期待，也盼能繼續擴大「台北里山川」，如媒合國際級的藝術家或表演團體共同參與，讓在地品牌跟國際交流、接軌、進而推廣，也讓國際看到台北。

蔡詩萍表示，文山區是文教區，每個地方都應該有自己的特色，文山區應以藝文宗教作為背景，台北市今年開始規畫「大台北國際藝術村」，會引進很多國際藝術家進到台北，也會把「台北里山川」納入規畫中，甚至讓藝術家參觀、進駐指南宮熟悉環境。

蔣萬安說，願意擴大「台北里山川」規模，並邀請國際藝術團體前來，活動要重質不重量、符合里山川的精神和宗旨，也會把「台北里山川」列入城市國際行銷。